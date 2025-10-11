160 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли, де найгарячіше на фронті

$41.510.00
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 27249 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 20055 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 25643 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 18892 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 24414 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 32737 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42653 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 60429 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35067 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП11 жовтня, 12:22 • 17081 перегляди
Бачились два тижні тому: скандальний блогер Слобоженко відреагував на загибель крипто-підприємця ГанічаPhoto11 жовтня, 13:03 • 4144 перегляди
Трамп і Зеленський обговорили постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk - ЗМІ11 жовтня, 14:43 • 5172 перегляди
Тіло жінки виявили біля сміттєвих контейнерів на столичній Оболоні15:37 • 10189 перегляди
Влада Бурятії закликала не їсти бабаків через спалах бубонної чуми - росЗМІ15:51 • 3390 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo16:00 • 16812 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 27250 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 26302 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 60429 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 46289 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Костянтин Ганіч
Блогери
Александар Вучич
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Канада
Харківська область
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 32128 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 34360 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 36753 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 102665 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 45712 перегляди
Bild
Ручна граната
ATACMS
Дія (сервіс)
Шахед-136

160 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли, де найгарячіше на фронті

Київ • УНН

 • 542 перегляди

З початку доби 11 жовтня на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень, ворог здійснив 50 авіаційних ударів та 1785 ударів дронами-камікадзе. Найбільша активність спостерігалася на Покровському напрямку з 46 спробами потіснити українські підрозділи.

160 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли, де найгарячіше на фронті

З початку доби 11 жовтня на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири атаки російських загарбників. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 133 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 12 атак на позиції наших військ у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.

Сирський розповів про ситуацію на фронті: що відомо11.10.25, 13:08 • 12581 перегляд

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих наступів на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Сили оборони дотепер відбивають ще дві атаки противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 46 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 109 та поранили 63 окупанти, знешкодили чотири одиниці автомобільної техніки та 10 безпілотних літальних апаратів загарбників

- йдеться у зведенні.

На Олександрівському напрямку ворог 28 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська шість разів атакували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське, Степове та в бік Приморського.

На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

10 жовтня російська армія втратила 1060 солдатів та 18 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.25 становлять 1121570 осіб.

НАТО зважує відповідь на гібридну війну путіна: розглядає озброєння дронів та зміну правил відкриття вогню по російських літаках - FT09.10.25, 10:23 • 2995 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна