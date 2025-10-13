Удар рф по Харькову 13 октября: БПЛА повредил общежитие и автомобили
Киев • УНН
Российские оккупанты 13 октября атаковали Харьков БПЛА неустановленного типа. В центральной части Киевского района повреждены окна общежития и два автомобиля.
В понедельник, 13 октября, российские оккупанты атаковали Харьков - взрыв был в центральной части Киевского района. Городской голова Игорь Терехов сообщил об ударе БПЛА неустановленного типа, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, взрыв произошел в результате удара БПЛА неустановленного типа
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о повреждении окон общежития и 2 гражданских автомобилей. В то же время информации о пострадавших пока нет.
На месте работают подразделения ГСЧС
Напомним
В воскресенье, 12 октября, российские оккупанты обстреляли Купянск - погибла 59-летняя женщина, а 63-летний мужчина получил многочисленные ранения.
Также УНН сообщал, что утром 13 октября экстренные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.