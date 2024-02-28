У Ватикані назвали пропозицію Макрона щодо відправлення військ в Україну "лякаючим сценарієм"

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявив, що припущення президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Європа може спрямувати сухопутні війська в Україну, відкриває "лякаючий сценарій", повідомляє УНН із посиланнням на Vatican News.

Це справді лякаючий сценарій, тому що він призведе до ескалації, якої ми завжди намагалися уникнути від самого початку. Це сценарій, який я б не назвав апокаліптичним, тому що, можливо, це перебільшене слово наразі, але, безумовно, він вселяє страх - заявив Паролін.

Відповідаючи на запитання про можливі причини того, чому Макрон зробив таку заяву, представник Ватикану сказав, що, імовірно, це пов'язано з тим, що після двох років війни "на горизонті все ще немає перспектив вирішення, чи то військового, чи то через переговори".

"Було б ідеально знайти спосіб змусити обидві сторони почати розмову і діалог. Я вірю, що якщо ми будемо говорити, то рішення буде знайдено", - додав кардинал Паролін.

За його словами, були запропоновані різні варіанти рішень, "головне, щоб була воля до їх здійснення".

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, хоча наразі немає планів відправки західних військ в Україну, це не можна виключати, щоб не допустити перемоги росії у війні.

Такі коментарі спровокували хвилю заяв з боку країн Заходу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну.

Країни на сході ЄС, зокрема, Чехія та Польща заявили, що не розглядають можливість відправлення військ до України.

Прем'єр-міністр Швеції, яка збирається приєднатися до НАТО, Ульф Крістерссон заявив, що відправка західних військ в Україну, як пропонує президент Франції Еммануель Макрон, "зараз не актуальна". Висловилися й Італія та Іспанія.

США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових місій.

Велика Британія не планує великого розгортання військ в Україні.