В Ватикане назвали предложение Макрона об отправке войск в Украину "пугающим сценарием"
Киев • УНН
Ватикан называет предложение Макрона отправить войска в Украину "пугающим сценарием", который может привести к дальнейшей эскалации.
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что предположение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа может направить сухопутные войска в Украину, открывает "пугающий сценарий", сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.
Это действительно пугающий сценарий, потому что он приведет к эскалации, которой мы всегда пытались избежать с самого начала. Это сценарий, который я бы не назвал апокалиптическим, потому что, возможно, это преувеличенное слово сейчас, но, безусловно, он внушает страх
Отвечая на вопрос о возможных причинах того, почему Макрон сделал такое заявление, представитель Ватикана сказал, что, вероятно, это связано с тем, что после двух лет войны "на горизонте все еще нет перспектив решения, будь то военного или через переговоры".
"Было бы идеально найти способ заставить обе стороны начать разговор и диалог. Я верю, что если мы будем говорить, то решение будет найдено", - добавил кардинал Паролин.
По его словам, были предложены разные варианты решений, "главное, чтобы была воля к их осуществлению".
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы россии в войне.
Такие комментарии спровоцировали волну заявлений со стороны стран Запада.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину.
Страны на востоке ЕС, в частности, Чехия и Польша заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Украину.
Премьер-министр Швеции, которая собирается присоединиться к НАТО, Ульф Кристерссон заявил, что отправка западных войск в Украину, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, "сейчас не актуальна". Высказались и Италия и Испания.
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий.
Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине.
В Ватикане назвали предложение Макрона об отправке войск в Украину "пугающим сценарием"
Ватикан называет предложение Макрона отправить войска в Украину "пугающим сценарием", который может привести к дальнейшей эскалации.
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