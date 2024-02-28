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В Ватикане назвали предложение Макрона об отправке войск в Украину "пугающим сценарием"

В Ватикане назвали предложение Макрона об отправке войск в Украину "пугающим сценарием"

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 13:44  •  11475 просмотра

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Ватикан называет предложение Макрона отправить войска в Украину "пугающим сценарием", который может привести к дальнейшей эскалации.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что предположение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа может направить сухопутные войска в Украину, открывает "пугающий сценарий",  сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Это действительно пугающий сценарий, потому что он приведет к эскалации, которой мы всегда пытались избежать с самого начала. Это сценарий, который я бы не назвал апокалиптическим, потому что, возможно, это преувеличенное слово сейчас, но, безусловно, он внушает страх

- заявил Паролин.

Отвечая на вопрос о возможных причинах того, почему Макрон сделал такое заявление, представитель Ватикана сказал, что, вероятно, это связано с тем, что после двух лет войны "на горизонте все еще нет перспектив решения, будь то военного или через переговоры".

"Было бы идеально найти способ заставить обе стороны начать разговор и диалог. Я верю, что если мы будем говорить, то решение будет найдено", - добавил кардинал Паролин.

По его словам, были предложены разные варианты решений, "главное, чтобы была воля к их осуществлению".

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы россии в войне.

Такие комментарии спровоцировали волну заявлений со стороны стран Запада. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину.

Страны на востоке ЕС, в частности, Чехия и Польша заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Украину. 

Премьер-министр Швеции, которая собирается присоединиться к НАТО, Ульф Кристерссон заявил, что отправка западных войск в Украину, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, "сейчас не актуальна". Высказались и Италия и Испания.

США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий.

Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
italiyaИталия
ispaniyaИспания
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
vatikanВатикан
polshaПольша
У Ватикані назвали пропозицію Макрона щодо відправлення військ в Україну "лякаючим сценарієм"
Vatican calls Macron's proposal to send troops to Ukraine a "frightening scenario"
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