Ексклюзив
10:05 • 1122 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 1662 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 4466 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 9074 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 16600 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 37654 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 52958 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41246 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 61788 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31692 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
У низці областей другу добу крижаний дощ, на Одещині заборона на рух на одній з трас - дорожники

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Через крижаний дощ у центральних та південних областях України ускладнені погодні умови. В Одеській області діє тимчасова заборона руху на ділянці траси М-13.

У низці областей другу добу крижаний дощ, на Одещині заборона на рух на одній з трас - дорожники

Складні погодні умови через крижаний дощ за мінусової температури другу добу спостерігаються в центральних та південних областях, основні дороги проїзні, та в Одеській області діє тимчасова заборона руху на ділянці траси М-13, повідомили в Агентстві відновлення, пише УНН.

Деталі

"Упродовж другої доби в центральних та південних областях України спостерігаються складні погодні умови через крижаний дощ за мінусової температури", - ідеться у повідомленні.

Попри складні погодні умови, як вказано, ситуація на дорогах міжнародного значення перебуває під контролем.

"Проїзд основними маршрутами забезпечено. 27 січня фіксувалися короткочасні ускладнення руху на дорогах М-30, Н-16 та Н-24, які були оперативно ліквідовані", - зазначили дорожники.

Контроль руху здійснюється спільно з патрульною поліцією, ДСНС та іншими службами.

Водночас в Одеській області з 18:00 26 січня діє тимчасова заборона руху для всіх видів транспорту на ділянці автодороги М-13 Кропивницький – Платонове (км 157+052 – км 254+068) через утворення стійкої ожеледиці

- повідомили в агентстві.

Для ліквідації льоду залучено важку спецтехніку. Проводиться посипка дороги сіллю. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Крижаний дощ при температурі -2 °C фіксується у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Сніг з дощем - у Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. У західних та південних регіонах — тумани. На перевалах опади відсутні, покриття мокре, температура +1+4 °C.

"На більшості доріг утворилась ожеледиця. Дорожні служби проводять обробку покриття, снігоочисні роботи. Через обледеніння трапляються випадки падіння дерев на проїзну частину, перешкоди оперативно усуваються. Відлига спричинила танення снігу та застій води на автошляхах, зокрема, на мережі доріг Правобережжя. У світлу пору доби тут проводяться роботи з водовідведення", - розповіли дорожники.

До робіт залучено 1072 одиниці техніки та 1243 працівники. За добу використано 26 725 тонн піщано-сольової суміші та 567 тонн солі.

В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня27.01.26, 16:04 • 31693 перегляди

Юлія Шрамко

