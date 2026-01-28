В ряде областей вторые сутки ледяной дождь, в Одесской области запрет на движение на одной из трасс - дорожники

Сложные погодные условия из-за ледяного дождя при минусовой температуре вторые сутки наблюдаются в центральных и южных областях, основные дороги проездные, но в Одесской области действует временный запрет движения на участке трассы М-13, сообщили в Агентстве восстановления, пишет УНН.

Детали

"В течение вторых суток в центральных и южных областях Украины наблюдаются сложные погодные условия из-за ледяного дождя при минусовой температуре", - говорится в сообщении.

Несмотря на сложные погодные условия, как указано, ситуация на дорогах международного значения находится под контролем.

"Проезд по основным маршрутам обеспечен. 27 января фиксировались кратковременные осложнения движения на дорогах М-30, Н-16 и Н-24, которые были оперативно ликвидированы", - отметили дорожники.

Контроль движения осуществляется совместно с патрульной полицией, ГСЧС и другими службами.

В то же время в Одесской области с 18:00 26 января действует временный запрет движения для всех видов транспорта на участке автодороги М-13 Кропивницкий – Платоново (км 157+052 – км 254+068) из-за образования устойчивой гололедицы - сообщили в агентстве.

Для ликвидации льда привлечена тяжелая спецтехника. Проводится посыпка дороги солью. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Ледяной дождь при температуре -2 °C фиксируется в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Снег с дождем - в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В западных и южных регионах — туманы. На перевалах осадки отсутствуют, покрытие мокрое, температура +1+4 °C.

"На большинстве дорог образовалась гололедица. Дорожные службы проводят обработку покрытия, снегоочистительные работы. Из-за обледенения случаются случаи падения деревьев на проезжую часть, препятствия оперативно устраняются. Оттепель вызвала таяние снега и застой воды на автодорогах, в частности, на сети дорог Правобережья. В светлое время суток здесь проводятся работы по водоотведению", - рассказали дорожники.

К работам привлечено 1072 единицы техники и 1243 работника. За сутки использовано 26 725 тонн песчано-солевой смеси и 567 тонн соли.

В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января