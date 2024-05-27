У НАТО обговорюється можливість взяти під захист небо над західною Україною - ЗМІ
Київ • УНН
Деякі країни НАТО обговорюють розширення підтримки України шляхом надання військової підготовки, логістики, протиповітряної оборони і, можливо, захисту неба над Західною Україною.
Деякі країни НАТО готові розширити підтримку України та діяти безпосередньо на території країни. За розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Допомога буде включати навчання військових, розширення логістики та посилення ППО. Про це пише видання BILD з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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Зазначається, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку України та діяти безпосередньо на території країни. За розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти США і Німеччина.
Остаточних рішень поки немає, але йдуть переговори відразу про кілька сфер.Така допомога буде включати навчання, розширення логістики та ППО. Зокрема, обговорюється навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.
Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання чи краще послати кілька інструкторів до західної України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економічніше відправляти інструкторів в Україну,
Також низка країн НАТО, у тому числі Велика Британія, Канада та Естонія, готова в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".
Обговорюється також захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором "розширеної ППО" виступає Польща, але остаточного рішення поки що немає.
Нагадаємо
Шість країн НАТО погодилися побудувати "стіну безпілотників" уздовж своїх кордонів, щоб захистити себе від загроз росії. Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома балтійськими державами - Естонією, Латвією та Литвою - щоб запобігти російській агресії, включаючи примусовий перетин мігрантів через кордон.