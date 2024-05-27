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Країни НАТО планують створити "стіну безпілотників" для захисту від російської агресії

Країни НАТО планують створити "стіну безпілотників" для захисту від російської агресії

Київ • УНН

 • 25310 перегляди

Шість країн НАТО - Норвегія, Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія і Литва - домовилися побудувати «стіну з безпілотників» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії і потенційних провокацій за участю мігрантів.

Шість країн НАТО погодилися побудувати "стіну безпілотників" уздовж своїх кордонів, щоб захистити себе від загроз Росії. Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома балтійськими державами – Естонією, Латвією та Литвою – щоб запобігти російській агресії, включаючи примусовий перетин мігрантів через кордон. Про це пише The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі

сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте телеканалу Baltic News Service.

Вона додала, що "це дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн".

Доповнення

Країни ЄС, які межують з Європою, дедалі більше хвилюються, що Путін зверне свій погляд на західних сусідів Росії, якщо він досягне успіху у своїй війні в Україні.

Напередодні Польща витратила мільярди на модернізацію оборони свого кордону з Білоруссю, Естонія побудувала мережу прикордонних військових бункерів, а Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 830 миль, приєдналася до НАТО.

Минулого року Фінляндія була змушена закрити пункти пропуску на кордоні з Росією після того, як Кремль привіз мігрантів з Азії та відправив їх через кордон на велосипедах. Фінські чиновники заявили, що Москва використовує міграцію як зброю, щоб дестабілізувати Європу.

Міністерка Білотайте сказала, що деталі "стіни безпілотників" все ще опрацьовуються і що угода, підписана на вихідних, є частиною більш широкого підходу до протидії загрозі з боку Росії.

Ми домовилися провести регіональні навчання, щоб забезпечити евакуацію населення, щоб побачити, як наші установи готові працювати і взаємодіяти між собою

сказала Агне Білотайте.

Росія посилила свої військові підрозділи вздовж свого північно-західного кордону з ЄС після того, як вона вторглася в Україну та перекинула ядерні ракети до Білорусі.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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