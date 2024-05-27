Країни НАТО планують створити "стіну безпілотників" для захисту від російської агресії
Київ • УНН
Шість країн НАТО - Норвегія, Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія і Литва - домовилися побудувати «стіну з безпілотників» уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії і потенційних провокацій за участю мігрантів.
Шість країн НАТО погодилися побудувати "стіну безпілотників" уздовж своїх кордонів, щоб захистити себе від загроз Росії. Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома балтійськими державами – Естонією, Латвією та Литвою – щоб запобігти російській агресії, включаючи примусовий перетин мігрантів через кордон. Про це пише The Telegraph, передає УНН.
Деталі
Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі
Вона додала, що "це дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн".
Доповнення
Країни ЄС, які межують з Європою, дедалі більше хвилюються, що Путін зверне свій погляд на західних сусідів Росії, якщо він досягне успіху у своїй війні в Україні.
Напередодні Польща витратила мільярди на модернізацію оборони свого кордону з Білоруссю, Естонія побудувала мережу прикордонних військових бункерів, а Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 830 миль, приєдналася до НАТО.
Минулого року Фінляндія була змушена закрити пункти пропуску на кордоні з Росією після того, як Кремль привіз мігрантів з Азії та відправив їх через кордон на велосипедах. Фінські чиновники заявили, що Москва використовує міграцію як зброю, щоб дестабілізувати Європу.
Міністерка Білотайте сказала, що деталі "стіни безпілотників" все ще опрацьовуються і що угода, підписана на вихідних, є частиною більш широкого підходу до протидії загрозі з боку Росії.
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