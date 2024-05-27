Країни НАТО планують створити "стіну безпілотників" для захисту від російської агресії

Шість країн НАТО погодилися побудувати "стіну безпілотників" уздовж своїх кордонів, щоб захистити себе від загроз Росії. Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома балтійськими державами – Естонією, Латвією та Литвою – щоб запобігти російській агресії, включаючи примусовий перетин мігрантів через кордон. Про це пише The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте телеканалу Baltic News Service.

Вона додала, що "це дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн".

Доповнення

Країни ЄС, які межують з Європою, дедалі більше хвилюються, що Путін зверне свій погляд на західних сусідів Росії, якщо він досягне успіху у своїй війні в Україні.

Напередодні Польща витратила мільярди на модернізацію оборони свого кордону з Білоруссю, Естонія побудувала мережу прикордонних військових бункерів, а Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 830 миль, приєдналася до НАТО.

Минулого року Фінляндія була змушена закрити пункти пропуску на кордоні з Росією після того, як Кремль привіз мігрантів з Азії та відправив їх через кордон на велосипедах. Фінські чиновники заявили, що Москва використовує міграцію як зброю, щоб дестабілізувати Європу.

Міністерка Білотайте сказала, що деталі "стіни безпілотників" все ще опрацьовуються і що угода, підписана на вихідних, є частиною більш широкого підходу до протидії загрозі з боку Росії.

Ми домовилися провести регіональні навчання, щоб забезпечити евакуацію населення, щоб побачити, як наші установи готові працювати і взаємодіяти між собою сказала Агне Білотайте.

Росія посилила свої військові підрозділи вздовж свого північно-західного кордону з ЄС після того, як вона вторглася в Україну та перекинула ядерні ракети до Білорусі.

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