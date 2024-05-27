Страны НАТО планируют создать "стену беспилотников" для защиты от российской агрессии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  130462 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  148182 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  148262 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161065 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141032 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125410 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116581 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  108030 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101873 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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22 мая 2024, 06:00  •  339008 просмотра

Страны НАТО планируют создать "стену беспилотников" для защиты от российской агрессии

Шесть стран НАТО - Норвегия, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва - договорились построить «стену из беспилотников» вдоль своих границ для защиты от российской агрессии и потенциальных провокаций с участием мигрантов.

Война •   •  3301 просмотра
Страны НАТО планируют создать "стену беспилотников" для защиты от российской агрессии

Фон дер Ляйен призвала подготовиться ЕС к возможной войне

Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость для ЕС инвестировать в оборону и укреплять свой оборонный потенциал для поддержания мира на континенте на фоне вторжения России в Украину и угроз Путина.

Война •   •  4274 просмотра
Фон дер Ляйен призвала подготовиться ЕС к возможной войне

Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

Российские войска продвинулись вперед возле нескольких населенных пунктов, включая Сладкое, Новомихайловку, Сокол, Очеретино, Новоалександровку, Часовой Яр, Берестовое и заняли Нетайлово, согласно карте DeepState, хотя эта информация не была подтверждена Вооруженными силами Украины.

Война •   •  5459 просмотра
Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

На выборах в Литве лидирует действующий президент Науседа

Действующий президент Гитанас Науседа лидирует с 76,64% голосов во втором туре президентских выборов в Литве, а премьер-министр Ингрида Шимоните - с 23,85%.

политика •   •  5876 просмотра
На выборах в Литве лидирует действующий президент Науседа

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб

Украинские войска отбили многочисленные российские атаки на многих направлениях, вступив в 95 боевых столкновений, а Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по скоплениям противника.

Война •   •  6761 просмотра
Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб

Мужчина с ножом напал на людей в метро во французском Лионе

Мужчина с ножом напал на нескольких человек в лионском метро и ранил их, прежде чем был задержан полицией.

Здоровье •   •  6989 просмотра
Мужчина с ножом напал на людей в метро во французском Лионе

Враг обстрелял Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области: три человека погибли

В воскресенье, 26 мая, российские войска обстреляли Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области, в результате чего погибли три человека, еще двое получили ранения.

Война •   •  8673 просмотра
Враг обстрелял Северск, Красногоровку и Часов Яр в Донецкой области: три человека погибли

Вражеские войска обстреляли 10 громад Сумщины дронами, артиллерией и минометами

Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Сумской области из беспилотников, артиллерии и минометов, вызвав 127 взрывов.

Общество •   •  10255 просмотра
Вражеские войска обстреляли 10 громад Сумщины дронами, артиллерией и минометами

NYT: Россия проводит в Европе диверсионную кампанию по срыву поставок вооружения Украине

Россия проводит диверсионную кампанию по всей Европе, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, совершая поджоги и вербуя местных жителей для нападений, с целью замедлить военную помощь Киеву.

Война •   •  13054 просмотра
NYT: Россия проводит в Европе диверсионную кампанию по срыву поставок вооружения Украине

Reuters: США будут участвовать в Саммите мира

Соединенные Штаты примут участие в Саммите мира в Швейцарии, который начнется 15 июня и имеет целью объединить мировое мнение о том, как остановить российско-украинскую войну, но пока остается неопределенным, на каком уровне будут представлены США.

Война •   •  15260 просмотра
Reuters: США будут участвовать в Саммите мира