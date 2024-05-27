Страны НАТО планируют создать "стену беспилотников" для защиты от российской агрессии

Шесть стран НАТО согласились построить «стену беспилотников» вдоль своих границ, чтобы защитить себя от угроз России. Норвегия, Польша и Финляндия будут работать с тремя балтийскими государствами - Эстонией, Латвией и Литвой - чтобы предотвратить российскую агрессию, включая принудительное пересечение мигрантов через границу. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников из Норвегии в Польшу сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте телеканалу Baltic News Service.

Она добавила, что «это позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран».

Дополнение

Страны ЕС, граничащие с Европой, все больше волнуются, что Путин обратит свой взгляд на западных соседей России, если он добьется успеха в своей войне в Украине.

Накануне Польша потратила миллиарды на модернизацию обороны своей границы с Беларусью, Эстония построила сеть пограничных военных бункеров, а Финляндия, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 830 миль, присоединилась к НАТО.

В прошлом году Финляндия была вынуждена закрыть пункты пропуска на границе с Россией после того, как Кремль привез мигрантов из Азии и отправил их через границу на велосипедах. Финские чиновники заявили, что Москва использует миграцию как оружие, чтобы дестабилизировать Европу.

Министр Билотайте сказала, что детали "стены беспилотников" все еще прорабатываются и что соглашение, подписанное на выходных, является частью более широкого подхода к противодействию угрозе со стороны России.

Мы договорились провести региональные учения, чтобы обеспечить эвакуацию населения, чтобы увидеть, как наши учреждения готовы работать и взаимодействовать между собой сказала Агне Билотайте.

Россия усилила свои военные подразделения вдоль своей северо-западной границы с ЕС после того, как она вторглась в Украину и перебросила ядерные ракеты в Беларусь.

россияне оснащают свои дроны-разведчики "Альбатрос М5" японскими видеокамерами: что известно