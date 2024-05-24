россияне оснащают свои дроны-разведчики "Альбатрос М5" японскими видеокамерами: что известно

российская компания «Альбатрос» оснащает дроны-разведчики собственного производства видеокамерами производства компании Sony. Об этом говорится в расследовании Napalm Inform, пишет УНН.

Издание отмечает, что в течение 2022-2023 годов БПЛА "Альбатрос М5" проходили испытания практически по всей линии российско-украинского фронта. При этом, дроны больше применялись для корректировки огня артиллерии, чем для ведения разведки.

В частности, в презентациях компании можно увидеть видео того, как «Альбатрос М5» корректирует артиллерию для поражения украинской гаубицы М-777.

Как пишет Napalm Inform, ссылаясь на полученные документы, осуществлять аэрофотосъемку и корректировать артиллерию "Альбатросу М5" помогают камеры, производства Sony. Обычно это модели Sony A6000 и Sony RX1R2 для фотографирования, а для видеозаписи - камеры Sony FCB-EH6500 и Sony FCB-EV7500.

При этом, российская компания на базе этих устройств самостоятельно производит гиростабилизированные подвесы на БПЛА, в том числе, для видеозаписи в ночное время с тепловизором.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что в баллистических северокорейских ракетах, которые россия использует для нанесения ударов по Украине, обнаружили почти 300 различных компонентов микроэлектроники иностранного производства.

"По результатам работы специалистов Института с представителями британского "Центра изучения вооруженных конфликтов" Conflict Armament Research (CAR) стал подготовленный CAR отчет по исследованию частей и обломков вражеских ракет и ударных беспилотников. Так, только в одном объекте, идентифицированном как образец северокорейской баллистической ракеты, обнаружено 290 компонентов микроэлектроники иностранного производства. В подавляющем большинстве элементы обеспечивают навигацию ракеты, они произведены более 25 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване и т.д.", - отметил Рувин.