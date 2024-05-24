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росіяни оснащують свої дрони-розвідники "Альбатрос М5" японськими відеокамерами: що відомо

росіяни оснащують свої дрони-розвідники "Альбатрос М5" японськими відеокамерами: що відомо

Київ • УНН

 • 14996 перегляди

росіяни оснащують свої розвідувальні безпілотники "Альбатрос М5" японськими відеокамерами Sony для аерофотозйомки та коригування артилерії.

російська компанія "Альбатрос" оснащує дрони розвідники власного виробництва відеокамерами виробництва компанії  Sony. Про це йдеться в розслідуванні Napalm Inform, пише УНН.

 Видання зазначає, що протягом 2022-2023 років БПЛА "Альбатрос М5" проходили випробування практично по всій лінії російсько-українського фронту. При цьому, дрони більше застосовувалися для коригування вогню артилерії, ніж для ведення розвідки. 

Зокрема, в презентаціях компанії можна побачити відео того, як "Альбатрос М5" коригує артилерію для ураження української гаубиці М-777.

Як пише Napalm Inform, посилаючись на отримані документи, здійснювати аерофотозйомку і коригувати артилерію "Альбатросу М5" допомагають камери, виробництва Sony. Зазвичай це моделі Sony A6000 та Sony RX1R2 для фотографування, а для відеозапису – камери Sony FCB-EH6500 та Sony FCB-EV7500.

При цьому, російська компанія на базі цих пристроїв самостійно виробляє гіростабілізовані підвіси на БПЛА, в тому числі, для відеозапису в нічний час із тепловізором.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що у балістичних північнокорейських ракетах, які росія використовує для нанесення ударів по Україні, виявили майже 300 різноманітних компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва.

"За результатами роботи спеціалістів Інституту з представниками британського "Центру вивчення збройних конфліктів" Conflict Armament Research (CAR) став підготовлений CAR звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників. Так, лише в одному об'єкті, ідентифікованому як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети, вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо", - зазначив Рувін.

Японія запровадила санкції проти 9 російських юридичних осіб за постачання зброї з Північної Кореї24.05.24, 07:14 • 14849 переглядiв

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