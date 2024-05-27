В НАТО обсуждается возможность взять под защиту небо над западной Украиной - СМИ
Киев • УНН
Некоторые страны НАТО обсуждают расширение поддержки Украины путем предоставления военной подготовки, логистики, противовоздушной обороны и, возможно, защиты неба над Западной Украиной.
Некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Украины и действовать непосредственно на территории страны. За расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Помощь будет включать обучение военных, расширение логистики и усиление ПВО. Об этом пишет издание BILD со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Отмечается, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Украины и действовать непосредственно на территории страны. За расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против США и Германия.
Окончательных решений пока нет, но идут переговоры сразу о нескольких сферах. такая помощь будет включать обучение, расширение логистики и ПВО. В частности, обсуждается обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.
Мысли о том, стоит ли сотням тысяч украинцев летать по Европе ради обучения или лучше послать несколько инструкторов в западную Украину, не следует сбрасывать со счетов. Разумнее и экономичнее отправлять инструкторов в Украину,
Также ряд стран НАТО, в том числе Великобритания, Канада и Эстония, готовы в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. Сейчас в нескольких западных странах разрабатывается концепция "передовой логистики".
Обсуждается также защита воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами НАТО. Инициатором "расширенной ПВО" выступает Польша, но окончательного решения пока нет.
Напомним
Шесть стран НАТО согласились построить "стену беспилотников" вдоль своих границ, чтобы защитить себя от угроз России. Норвегия, Польша и Финляндия будут работать с тремя балтийскими государствами - Эстонией, Латвией и Литвой - чтобы предотвратить российскую агрессию, включая принудительное пересечение мигрантов через границу.
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