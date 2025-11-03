У Києві повернули понад 20 мільйонів гривень, привласнених у межах міської програми допомоги киянам

$42.080.01
48.980.00
ukenru
15:27 • 1942 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 5792 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 9826 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 16064 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 12938 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 13505 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 27554 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 32696 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29532 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 25206 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 42964 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго3 листопада, 08:31 • 32866 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 37941 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 17767 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 27984 перегляди
Публікації
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 16077 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 15671 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 28208 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 38159 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 43197 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Блогери
Дональд Трамп
Музикант
Хакан Фідан
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 666 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto10:50 • 11973 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 17938 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 27551 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 48731 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Ракетна система С-400
Золото
Економіст (журнал)

У Києві повернули понад 20 мільйонів гривень, привласнених у межах міської програми допомоги киянам

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Правоохоронці повернули до бюджету Києва понад 20 мільйонів гривень, привласнених посадовцями КМДА та підприємцями в межах програми "Турбота. Назустріч киянам". Двоє підприємців відшкодували 12,5 млн грн та передали 6 автомобілів для ЗСУ, загальна сума повернення становить понад 20 млн грн.

У Києві повернули понад 20 мільйонів гривень, привласнених у межах міської програми допомоги киянам

Правоохоронці повернули до бюджету столиці понад 20 мільйонів гривень, незаконно привласнених посадовцями КМДА та підприємцями в межах програми "Турбота. Назустріч киянам". Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у взаємодії з ГУ СБУ у місті Києві та Київській області вдалося повернути до міського бюджету понад 20 млн грн, якими зловмисники заволоділи через схеми з фінансування соціальної допомоги мешканцям столиці.

Під час досудового розслідування двоє підприємців, які входили до схеми, визнали вину та відшкодували 12,5 млн грн завданих збитків. Окрім того, вони передали для потреб ЗСУ 6 автомобілів загальною вартістю близько 8 млн грн. Найближчим часом матеріали щодо них буде скеровано до суду

– повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у злочинну схему були залучені директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, двоє його заступників і кілька підприємців. Вони систематично завищували обсяги послуг для літніх людей і громадян, які потребували догляду, а також виводили кошти через фіктивні оренди транспорту та приміщень.

На Житомирщині посадовцям оголошено підозру у незаконній вирубці лісу на понад 14 мільйонів гривень03.11.25, 15:30 • 1130 переглядiв

Слідчі виявили випадки, коли в актах виконаних робіт вказували заняття на велотренажерах для лежачих пацієнтів – тобто послуги, які фактично не надавалися.

Загалом із 150 млн грн, виділених на програму, фігуранти справи привласнили близько 75 млн грн. Розслідування триває.

Троє посадовців незаконно заволоділи землею у НП "Пирятинський": прокуратура повідомила про підозру03.11.25, 13:10 • 1982 перегляди

Степан Гафтко

КиївКримінал та НП
Державний бюджет
Війна в Україні
Житомирська область
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
благодійність
Київська міська державна адміністрація
Служба безпеки України
Збройні сили України
Київ