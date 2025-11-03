У Києві повернули понад 20 мільйонів гривень, привласнених у межах міської програми допомоги киянам

Правоохоронці повернули до бюджету столиці понад 20 мільйонів гривень, незаконно привласнених посадовцями КМДА та підприємцями в межах програми "Турбота. Назустріч киянам". Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у взаємодії з ГУ СБУ у місті Києві та Київській області вдалося повернути до міського бюджету понад 20 млн грн, якими зловмисники заволоділи через схеми з фінансування соціальної допомоги мешканцям столиці.

Під час досудового розслідування двоє підприємців, які входили до схеми, визнали вину та відшкодували 12,5 млн грн завданих збитків. Окрім того, вони передали для потреб ЗСУ 6 автомобілів загальною вартістю близько 8 млн грн. Найближчим часом матеріали щодо них буде скеровано до суду – повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у злочинну схему були залучені директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, двоє його заступників і кілька підприємців. Вони систематично завищували обсяги послуг для літніх людей і громадян, які потребували догляду, а також виводили кошти через фіктивні оренди транспорту та приміщень.

На Житомирщині посадовцям оголошено підозру у незаконній вирубці лісу на понад 14 мільйонів гривень

Слідчі виявили випадки, коли в актах виконаних робіт вказували заняття на велотренажерах для лежачих пацієнтів – тобто послуги, які фактично не надавалися.

Загалом із 150 млн грн, виділених на програму, фігуранти справи привласнили близько 75 млн грн. Розслідування триває.

Троє посадовців незаконно заволоділи землею у НП "Пирятинський": прокуратура повідомила про підозру