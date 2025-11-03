На Житомирщині посадовцям оголошено підозру у незаконній вирубці лісу на понад 14 мільйонів гривень
Київ • УНН
Колишня директорка держпідприємства, її підлеглий та керівник приватної фірми підозрюються у незаконній вирубці понад 2600 дерев цінних порід. Збитки державі оцінюються у понад 14,6 мільйона гривень, а відновлення екосистеми триватиме до 60 років.
У Житомирській області викрито масштабну схему незаконної вирубки лісу. Колишня директорка державного підприємства, разом із підлеглим і керівником приватної фірми, організували незаконні рубки дерев на мільйони гривень, завдавши державі значних збитків. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Прокурори Житомирської обласної прокуратури, які спеціалізуються на екологічних правопорушеннях, повідомили про підозру трьом особам, причетним до масштабної незаконної вирубки лісів у регіоні. Серед підозрюваних – колишня керівниця державного підприємства "Грозинське", її підлеглий, завідувач лісового господарства, та директор приватного підприємства.
Окупанти в Криму вирубують ліс під прикриттям "виноградників" - Спротив01.11.25, 11:42 • 3527 переглядiв
За матеріалами слідства, саме екскерівниця дала розпорядження розпочати рубки у лісових масивах, що перебували під охороною державного підприємства. Для реалізації схеми вона залучила своїх знайомих – посадовця та бізнесмена, які організували робітників і техніку. Виконавці, як зазначають слідчі, навіть не підозрювали, що працюють незаконно.
Протягом кількох місяців 2023 року на території лісових угідь було знищено понад 2 600 дерев цінних порід – сосни, дуба та берези. Експерти оцінили збитки у понад 14,6 мільйона гривень. Для кращого розуміння масштабів: вирубана площа становить близько 8 гектарів, що дорівнює понад 11 футбольним полям. Відновлення екосистеми в цій місцевості може тривати від 40 до 60 років.
На Закарпатті прокуратура вимагає в суді зобов’язати "Ліси України" встановити охоронний статус для 527 га пралісів 13.10.25, 11:05 • 2731 перегляд