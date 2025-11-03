$42.080.01
13:44
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
08:56
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп
3 листопада, 04:21
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників
3 листопада, 07:42
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:31
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
08:40
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
10:27
На Житомирщині посадовцям оголошено підозру у незаконній вирубці лісу на понад 14 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Колишня директорка держпідприємства, її підлеглий та керівник приватної фірми підозрюються у незаконній вирубці понад 2600 дерев цінних порід. Збитки державі оцінюються у понад 14,6 мільйона гривень, а відновлення екосистеми триватиме до 60 років.

На Житомирщині посадовцям оголошено підозру у незаконній вирубці лісу на понад 14 мільйонів гривень

У Житомирській області викрито масштабну схему незаконної вирубки лісу. Колишня директорка державного підприємства, разом із підлеглим і керівником приватної фірми, організували незаконні рубки дерев на мільйони гривень, завдавши державі значних збитків. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Прокурори Житомирської обласної прокуратури, які спеціалізуються на екологічних правопорушеннях, повідомили про підозру трьом особам, причетним до масштабної незаконної вирубки лісів у регіоні. Серед підозрюваних – колишня керівниця державного підприємства "Грозинське", її підлеглий, завідувач лісового господарства, та директор приватного підприємства.

Окупанти в Криму вирубують ліс під прикриттям "виноградників" - Спротив01.11.25, 11:42 • 3527 переглядiв

За матеріалами слідства, саме екскерівниця дала розпорядження розпочати рубки у лісових масивах, що перебували під охороною державного підприємства. Для реалізації схеми вона залучила своїх знайомих – посадовця та бізнесмена, які організували робітників і техніку. Виконавці, як зазначають слідчі, навіть не підозрювали, що працюють незаконно.

Протягом кількох місяців 2023 року на території лісових угідь було знищено понад 2 600 дерев цінних порід – сосни, дуба та берези. Експерти оцінили збитки у понад 14,6 мільйона гривень. Для кращого розуміння масштабів: вирубана площа становить близько 8 гектарів, що дорівнює понад 11 футбольним полям. Відновлення екосистеми в цій місцевості може тривати від 40 до 60 років.

На Закарпатті прокуратура вимагає в суді зобов’язати "Ліси України" встановити охоронний статус для 527 га пралісів 13.10.25, 11:05 • 2731 перегляд

Степан Гафтко

