В Житомирской области должностным лицам объявлено подозрение в незаконной вырубке леса на более чем 14 миллионов гривен
Киев • УНН
Бывшая директор госпредприятия, ее подчиненный и руководитель частной фирмы подозреваются в незаконной вырубке более 2600 деревьев ценных пород. Ущерб государству оценивается в более чем 14,6 миллиона гривен, а восстановление экосистемы продлится до 60 лет.
В Житомирской области разоблачена масштабная схема незаконной вырубки леса. Бывшая директор государственного предприятия, вместе с подчиненным и руководителем частной фирмы, организовали незаконные рубки деревьев на миллионы гривен, нанеся государству значительный ущерб. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Прокуроры Житомирской областной прокуратуры, специализирующиеся на экологических правонарушениях, сообщили о подозрении трем лицам, причастным к масштабной незаконной вырубке лесов в регионе. Среди подозреваемых – бывшая руководительница государственного предприятия "Грозинское", ее подчиненный, заведующий лесным хозяйством, и директор частного предприятия.
По материалам следствия, именно экс-руководительница дала распоряжение начать рубки в лесных массивах, находившихся под охраной государственного предприятия. Для реализации схемы она привлекла своих знакомых – должностное лицо и бизнесмена, которые организовали рабочих и технику. Исполнители, как отмечают следователи, даже не подозревали, что работают незаконно.
В течение нескольких месяцев 2023 года на территории лесных угодий было уничтожено более 2 600 деревьев ценных пород – сосны, дуба и березы. Эксперты оценили ущерб в более чем 14,6 миллиона гривен. Для лучшего понимания масштабов: вырубленная площадь составляет около 8 гектаров, что равно более 11 футбольным полям. Восстановление экосистемы в этой местности может длиться от 40 до 60 лет.
