На Закарпатье прокуратура требует в суде обязать "Леса Украины" установить охранный статус для 527 га пралесов
Киев • УНН
Прокуроры Закарпатья обратились в суд с требованием обязать ГП "Леса Украины" предоставить охранный статус 527 га пралесов, составляющих уникальное природное достояние Карпат.
Подробности
Прокуроры через суд инициируют установление важной защиты пралесов - уникальных природных богатств Карпат, являющихся редкими очагами нетронутой природы. Тячевская окружная прокуратура обратилась в Закарпатский окружной административный суд с исковыми заявлениями о признании противоправной бездеятельности ГП "Леса Украины" в лице филиала "Карпатский лесной офис" и обязательстве провести работы по вынесению в натуре (на местности) границ пралесовых памятников природы местного значения
Сообщается, что речь идет об объектах природно-заповедного фонда площадью более 527 га – "Пралесы Плайского лесничества" (161,7 га), "Пралесы Нересницкого лесничества" (128,7 га), "Пралесы Турбатского лесничества" (136,8 га) и "Пралесы и квазипралес Лопуховского лесничества" (100 га).
Офис Генпрокурора отмечает, что отсутствие проектов землеустройства и закрепленных границ делает невозможным надлежащую охрану природных территорий и создает риски для сохранения уникальных пралесовых экосистем. Поэтому прокуроры в суде требуют признать бездеятельность филиала ГП "Леса Украины" противоправной и обязать провести работы по вынесению в натуре (на местности) границ пралесовых памятников природы местного значения.
"Исковые заявления, предъявленные прокурором в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции Закарпатской области, приняты к рассмотрению Закарпатским окружным административным судом"
Справка
Пралесы – это первичные, нетронутые участки леса, имеющие значительный возраст и никогда не подвергавшиеся вмешательству человека. Такие леса часто содержат много уровней растительности, представляющих собой различные виды деревьев и деревья разного возраста.
Четкое определение границ пралесов позволяет официально закрепить статус этих территорий как находящихся под особой охраной, и предотвращает любые вырубки, застройку или другие виды хозяйственной деятельности, которые могут нарушить природное равновесие.
Дополнение
В июле Генпрокурор Руслан Кравченко сообщал, что Офис Генерального прокурора осуществляет масштабное противодействие экологическим преступлениям в государственной лесной отрасли. Тогда только за последние недели было зафиксировано более 167 млн грн ущерба, причиненного из-за коррупционных действий, незаконных рубок и злоупотреблений в системе ГП "Леса Украины". Отдельно еще почти 140 млн грн составляет стоимость необоснованных активов, незадекларированного имущества и признаков незаконного обогащения должностных лиц лесной отрасли.