На Закарпатье прокуратура требует в суде обязать "Леса Украины" установить охранный статус для 527 га пралесов

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Прокуроры Закарпатья обратились в суд с требованием обязать ГП "Леса Украины" предоставить охранный статус 527 га пралесов, составляющих уникальное природное достояние Карпат.

На Закарпатье прокуратура требует в суде обязать "Леса Украины" установить охранный статус для 527 га пралесов

Прокуроры Закарпатья через суд требуют от ГП "Леса Украины" установить охранный статус для 527 га пралесов, являющихся уникальными природными богатствами Карпат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Подробности

Прокуроры через суд инициируют установление важной защиты пралесов - уникальных природных богатств Карпат, являющихся редкими очагами нетронутой природы. Тячевская окружная прокуратура обратилась в Закарпатский окружной административный суд с исковыми заявлениями о признании противоправной бездеятельности ГП "Леса Украины" в лице филиала "Карпатский лесной офис" и обязательстве провести работы по вынесению в натуре (на местности) границ пралесовых памятников природы местного значения

- информирует Офис Генпрокурора.

Сообщается, что речь идет об объектах природно-заповедного фонда площадью более 527 га – "Пралесы Плайского лесничества" (161,7 га), "Пралесы Нересницкого лесничества" (128,7 га), "Пралесы Турбатского лесничества" (136,8 га) и "Пралесы и квазипралес Лопуховского лесничества" (100 га).

Офис Генпрокурора отмечает, что отсутствие проектов землеустройства и закрепленных границ делает невозможным надлежащую охрану природных территорий и создает риски для сохранения уникальных пралесовых экосистем. Поэтому прокуроры в суде требуют признать бездеятельность филиала ГП "Леса Украины" противоправной и обязать провести работы по вынесению в натуре (на местности) границ пралесовых памятников природы местного значения.

"Исковые заявления, предъявленные прокурором в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции Закарпатской области, приняты к рассмотрению Закарпатским окружным административным судом"

- говорится в сообщении.

Справка

Пралесы – это первичные, нетронутые участки леса, имеющие значительный возраст и никогда не подвергавшиеся вмешательству человека. Такие леса часто содержат много уровней растительности, представляющих собой различные виды деревьев и деревья разного возраста.

Четкое определение границ пралесов позволяет официально закрепить статус этих территорий как находящихся под особой охраной, и предотвращает любые вырубки, застройку или другие виды хозяйственной деятельности, которые могут нарушить природное равновесие.

Топ-чиновники "Лесов Украины" получили подозрения по делу на 8 млн грн: детали08.07.25, 14:30 • 2538 просмотров

Дополнение

В июле Генпрокурор Руслан Кравченко сообщал, что Офис Генерального прокурора осуществляет масштабное противодействие экологическим преступлениям в государственной лесной отрасли. Тогда только за последние недели было зафиксировано более 167 млн грн ущерба, причиненного из-за коррупционных действий, незаконных рубок и злоупотреблений в системе ГП "Леса Украины". Отдельно еще почти 140 млн грн составляет стоимость необоснованных активов, незадекларированного имущества и признаков незаконного обогащения должностных лиц лесной отрасли.

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Руслан Кравченко
Закарпатская область