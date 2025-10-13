На Закарпатті прокуратура вимагає в суді зобов’язати "Ліси України" встановити охоронний статус для 527 га пралісів
Київ • УНН
Прокурори Закарпаття звернулися до суду з вимогою зобов’язати ДП "Ліси України" надати охоронний статус 527 га пралісів, що становлять унікальне природне надбання Карпат.
Деталі
Прокурори через суд ініціюють встановлення важливого захисту пралісів - унікальних природних багатств Карпат, що є рідкісними осередками недоторканої природи. Тячівська окружна прокуратура звернулась до Закарпатського окружного адміністративного суду із позовними заявами про визнання протиправною бездіяльності ДП "Ліси України" в особі філії "Карпатський лісовий офіс" та зобов’язання провести роботи із винесення в натурі (на місцевості) меж пралісових пам’яток природи місцевого значення
Повідомляється, що йдеться про об’єкти природно-заповідного фонду площею більше 527 га – "Праліси Плайського лісництва" (161,7 га), "Праліси Нересницького лісництва" (128,7 га), "Праліси Турбатського лісництва" (136,8 га) та "Праліси і квазіпраліс Лопухівського лісництва" (100 га).
Офіс Генпрокурора зазначає, що відсутність проектів землеустрою та закріплених меж унеможливлює належну охорону природних територій та створює ризики для збереження унікальних пралісових екосистем. Відтак прокурори в суді вимагають визнати бездіяльність філії ДП "Ліси України" протиправною та зобов’язати провести роботи із винесення в натурі (на місцевості) меж пралісових пам’яток природи місцевого значення.
"Позовні заяви пред’явлені прокурором в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції Закарпатської області прийняті до розгляду Закарпатським окружним адміністративним судом"
Довідково
Праліси – це первинні, незаймані ділянки лісу, які мають значний вік та ніколи не зазнавали втручання людини. Такі ліси часто містять багато рівнів рослинності, що являють собою різні види дерев і дерева різного віку.
Чітке визначення меж пралісів дозволяє офіційно закріпити статус цих територій як таких, що перебувають під особливою охороною, та запобігає будь-яким вирубкам, забудові чи іншим видам господарської діяльності, що можуть порушити природну рівновагу.
Доповнення
У липні Генпрокурор Руслан Кравченко повідомляв, що Офіс Генерального прокурора здійснює масштабну протидію екологічним злочинам у державній лісовій галузі. Тоді лише за останні тижні було зафіксовано понад 167 млн грн шкоди, завданої через корупційні дії, незаконні рубки та зловживання у системі ДП "Ліси України". Окремо ще майже 140 млн грн становить вартість необґрунтованих активів, незадекларованого майна та ознак незаконного збагачення посадовців лісової галузі.