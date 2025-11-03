Троє посадовців незаконно заволоділи землею у НП "Пирятинський": прокуратура повідомила про підозру
Київ • УНН
Колишнім посадовцям повідомили про підозру у незаконному заволодінні 100 гектарами землі у Національному природному парку "Пирятинський". Державі завдано збитків на 6,8 млн грн, прокурори подали 95 позовів для повернення земель.
Трьом колишнім посадовцям прокурори повідомили про підозру у незаконному заволодінні 100 гектарами землі у Національному природному парку "Пирятинський". Їм оголошено про підозру, повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишнім керівникам ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, ексголові Харківецької сільської ради та начальнику відділу Пирятинської міськради
Слідство встановило, що у 2017–2020 роках фігуранти справи незаконно вилучили із постійного користування Національного парку "Пирятинський" 95 земельних ділянок площею 100 га.
Землі передали в оренду фермерському господарству, керівником якого став колишній сільський голова.
Державі завдано збитків на 6,8 млн грн. Щоб повернути землі природно-заповідного фонду, прокурори подали 95 позовів. Уже ухвалено 9 рішень на користь держави – скасовано незаконні права приватної власності на близько 10 га
Прокуратура взяла на себе забезпечення реального поновлення прав держави, оскільки уповноважені органи цього не здійснили.
Доповнення
У Чернівцях громаді повернули історичну будівлю, відому як "Українська книга". Загальна площа цієї пам’ятки складає близько 150 квадратних метрів, ринкова вартість перевищує 10 мільйонів гривень.
Прокуратура Рівненської області повернула громаді озеро площею 64 гектари, яке входить до складу гідрологічного заказника. Приватне акціонерне товариство використовувало територію для розведення риби без правових підстав та сплати коштів до місцевого бюджету.