Трое должностных лиц незаконно завладели землей в НП "Пирятинский": прокуратура сообщила о подозрении
Киев • УНН
Бывшим должностным лицам сообщили о подозрении в незаконном завладении 100 гектарами земли в Национальном природном парке "Пирятинский". Государству нанесен ущерб на 6,8 млн грн, прокуроры подали 95 исков для возвращения земель.
Трем бывшим должностным лицам прокуроры сообщили о подозрении в незаконном завладении 100 гектарами земли в Национальном природном парке "Пирятинский". Им объявлено о подозрении, сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшим руководителям ГУ Госгеокадастра в Полтавской области, экс-главе Харковецкого сельского совета и начальнику отдела Пирятинского горсовета
Следствие установило, что в 2017–2020 годах фигуранты дела незаконно изъяли из постоянного пользования Национального парка "Пирятинский" 95 земельных участков площадью 100 га.
Земли передали в аренду фермерскому хозяйству, руководителем которого стал бывший сельский голова.
Государству нанесен ущерб на 6,8 млн грн. Чтобы вернуть земли природно-заповедного фонда, прокуроры подали 95 исков. Уже принято 9 решений в пользу государства – отменены незаконные права частной собственности на около 10 га
Прокуратура взяла на себя обеспечение реального восстановления прав государства, поскольку уполномоченные органы этого не осуществили.
Дополнение
В Черновцах общине вернули историческое здание, известное как "Украинская книга". Общая площадь этого памятника составляет около 150 квадратных метров, рыночная стоимость превышает 10 миллионов гривен.
Прокуратура Ровенской области вернула общине озеро площадью 64 гектара, которое входит в состав гидрологического заказника. Частное акционерное общество использовало территорию для разведения рыбы без правовых оснований и уплаты средств в местный бюджет.