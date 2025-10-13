На Рівненщині прокуратура повернула громаді озеро у складі заповідної території
Київ • УНН
Прокуратура Рівненщини повернула громаді озеро площею 64 гектари, що входить до складу гідрологічного заказника. Приватне акціонерне товариство використовувало територію для розведення риби без правових підстав та сплати коштів до місцевого бюджету.
Прокуратура Рівненщини відновила права місцевої громади на природний об’єкт, повернувши заповідне озеро площею 64 гектари, що входить до складу гідрологічного заказника місцевого значення. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Як інформує Офіс генерального прокурора, незаконне користування озером і прилеглими землями припинили після судового рішення за позовом Смизької селищної громади.
Раніше приватне акціонерне товариство "Рівненська рибоводно-мелоративна станція", утворене на базі колишнього державного підприємства, використовувало територію для розведення риби без належних правових підстав і без сплати коштів до місцевого бюджету.
"Студянка" – території, що має природоохоронне значення. Встановлено, що приватне акціонерне товариство "Рівненська рибоводно-мелоративна станція", яке утворилося на базі колишнього державного підприємства користувалося цим озером та прилеглою земельною ділянкою для розведення риби без достатніх правових підстав і без сплати коштів до місцевого бюджету
Завдяки втручанню прокуратури громада отримала назад цінний природний ресурс, що має особливе екологічне значення, а заповідна територія тепер захищена від незаконного використання.
На Закарпатті прокуратура вимагає в суді зобов’язати "Ліси України" встановити охоронний статус для 527 га пралісів 13.10.25, 11:05 • 1184 перегляди