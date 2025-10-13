На Рівненщині прокуратура повернула громаді озеро у складі заповідної території

Прокуратура Рівненщини відновила права місцевої громади на природний об’єкт, повернувши заповідне озеро площею 64 гектари, що входить до складу гідрологічного заказника місцевого значення. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Як інформує Офіс генерального прокурора, незаконне користування озером і прилеглими землями припинили після судового рішення за позовом Смизької селищної громади.

Раніше приватне акціонерне товариство "Рівненська рибоводно-мелоративна станція", утворене на базі колишнього державного підприємства, використовувало територію для розведення риби без належних правових підстав і без сплати коштів до місцевого бюджету.

