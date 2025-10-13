В Ровенской области прокуратура вернула общине озеро в составе заповедной территории

Прокуратура Ровенской области восстановила права местной общины на природный объект, вернув заповедное озеро площадью 64 гектара, входящее в состав гидрологического заказника местного значения. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Как информирует Офис генерального прокурора, незаконное пользование озером и прилегающими землями прекратили после судебного решения по иску Смыгской поселковой общины.

"Студянка" – территория, имеющая природоохранное значение. Установлено, что частное акционерное общество "Ровенская рыбоводно-мелиоративная станция", которое образовалось на базе бывшего государственного предприятия, пользовалось этим озером и прилегающим земельным участком для разведения рыбы без достаточных правовых оснований и без уплаты средств в местный бюджет