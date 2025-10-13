В Ровенской области прокуратура вернула общине озеро в составе заповедной территории

$41.600.10
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
08:59 • 7258 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 9748 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
07:50 • 17748 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 14789 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 13398 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 18208 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 34656 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 43072 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
12 октября, 14:28 • 66823 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС13 октября, 00:48
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW13 октября, 02:25
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
08:59
08:59 • 7266 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:50 • 17751 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 14:28 • 66823 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 120354 просмотра
В Ровенской области прокуратура вернула общине озеро в составе заповедной территории

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Прокуратура Ровенской области вернула общине озеро площадью 64 гектара, входящее в состав гидрологического заказника. Частное акционерное общество использовало территорию для разведения рыбы без правовых оснований и уплаты средств в местный бюджет.

В Ровенской области прокуратура вернула общине озеро в составе заповедной территории

Прокуратура Ровенской области восстановила права местной общины на природный объект, вернув заповедное озеро площадью 64 гектара, входящее в состав гидрологического заказника местного значения. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН

Подробности

Как информирует Офис генерального прокурора, незаконное пользование озером и прилегающими землями прекратили после судебного решения по иску Смыгской поселковой общины.

Ранее частное акционерное общество "Ровенская рыбоводно-мелиоративная станция", образованное на базе бывшего государственного предприятия, использовало территорию для разведения рыбы без надлежащих правовых оснований и без уплаты средств в местный бюджет.

"Студянка" – территория, имеющая природоохранное значение. Установлено, что частное акционерное общество "Ровенская рыбоводно-мелиоративная станция", которое образовалось на базе бывшего государственного предприятия, пользовалось этим озером и прилегающим земельным участком для разведения рыбы без достаточных правовых оснований и без уплаты средств в местный бюджет 

– говорится в сообщении ОГП.

Благодаря вмешательству прокуратуры община получила обратно ценный природный ресурс, имеющий особое экологическое значение, а заповедная территория теперь защищена от незаконного использования.

На Закарпатье прокуратура требует в суде обязать "Леса Украины" установить охранный статус для 527 га пралесов13.10.25, 11:05 • 1118 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Закарпатская область