В Ровенской области прокуратура вернула общине озеро в составе заповедной территории
Киев • УНН
Прокуратура Ровенской области вернула общине озеро площадью 64 гектара, входящее в состав гидрологического заказника. Частное акционерное общество использовало территорию для разведения рыбы без правовых оснований и уплаты средств в местный бюджет.
Прокуратура Ровенской области восстановила права местной общины на природный объект, вернув заповедное озеро площадью 64 гектара, входящее в состав гидрологического заказника местного значения. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Подробности
Как информирует Офис генерального прокурора, незаконное пользование озером и прилегающими землями прекратили после судебного решения по иску Смыгской поселковой общины.
Ранее частное акционерное общество "Ровенская рыбоводно-мелиоративная станция", образованное на базе бывшего государственного предприятия, использовало территорию для разведения рыбы без надлежащих правовых оснований и без уплаты средств в местный бюджет.
"Студянка" – территория, имеющая природоохранное значение. Установлено, что частное акционерное общество "Ровенская рыбоводно-мелиоративная станция", которое образовалось на базе бывшего государственного предприятия, пользовалось этим озером и прилегающим земельным участком для разведения рыбы без достаточных правовых оснований и без уплаты средств в местный бюджет
Благодаря вмешательству прокуратуры община получила обратно ценный природный ресурс, имеющий особое экологическое значение, а заповедная территория теперь защищена от незаконного использования.
