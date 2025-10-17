Прокуратура повернула громаді Чернівців історичну будівлю, яку незаконно використовували під кафе
Київ • УНН
У Чернівцях громаді повернули історичну будівлю, відому як "Українська книга", загальна площа пам’ятки становить близько 150 квадратних метрів, ринкова вартість перевищує 10 мільйонів гривень.
У Чернівцях прокуратура повернула громаді історичну будівлю початку XX століття, відому як "Українська книга". Вартість пам’ятки культурної спадщини перевищує 10 мільйонів гривень. Приміщення незаконно використовували під кафе, але після кількох років судових процесів воно знову стало власністю міста. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
У Чернівцях прокуратура домоглася повернення у власність територіальної громади історичної будівлі – колишнього адміністративного будинку 1901 року, більш відомого серед містян як "Українська книга".
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, загальна площа пам’ятки становить близько 150 квадратних метрів, а її ринкова вартість перевищує 10 мільйонів гривень. Будівля розташована в історичному центрі Чернівців і є об’єктом культурної спадщини.
Історія судового спору тягнеться з 2010 року. Тоді департамент економіки Чернівецької міської ради передав будівлю громадській організації – начебто для створення культурно-мистецького центру. Проте орендар не виконав умов договору й самовільно переобладнав приміщення під кафе.
У 2020 році договір оренди продовжили ще на десять років – без погодження Міністерства культури, без проведення аукціону і без укладення охоронного договору, що є прямим порушенням законодавства про охорону пам’яток.
З 2021 року прокуратура відстоювала у судах повернення історичної будівлі громаді. Після кількох судових інстанцій 27 травня 2025 року Західний апеляційний господарський суд остаточно підтвердив правомірність доводів прокуратури та зобов’язав повернути об’єкт у власність громади Чернівців
Рішення суду вже виконано – історичну пам’ятку передано на баланс міста.
