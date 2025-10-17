$41.640.12
14:20 • 1800 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 6404 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Ексклюзив
11:59 • 11096 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 10755 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 13840 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20247 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 45855 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 28583 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 59098 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61543 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
Прокуратура повернула громаді Чернівців історичну будівлю, яку незаконно використовували під кафе

Київ • УНН

 • 900 перегляди

У Чернівцях громаді повернули історичну будівлю, відому як "Українська книга", загальна площа пам’ятки становить близько 150 квадратних метрів, ринкова вартість перевищує 10 мільйонів гривень.

Прокуратура повернула громаді Чернівців історичну будівлю, яку незаконно використовували під кафе

У Чернівцях прокуратура повернула громаді історичну будівлю початку XX століття, відому як "Українська книга". Вартість пам’ятки культурної спадщини перевищує 10 мільйонів гривень. Приміщення незаконно використовували під кафе, але після кількох років судових процесів воно знову стало власністю міста. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

У Чернівцях прокуратура домоглася повернення у власність територіальної громади історичної будівлі – колишнього адміністративного будинку 1901 року, більш відомого серед містян як "Українська книга".

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, загальна площа пам’ятки становить близько 150 квадратних метрів, а її ринкова вартість перевищує 10 мільйонів гривень. Будівля розташована в історичному центрі Чернівців і є об’єктом культурної спадщини.

Легалізація понад 9 млн гривень: нардепу Шевченко повідомлено про нову підозру16.10.25, 19:24 • 2798 переглядiв

Історія судового спору тягнеться з 2010 року. Тоді департамент економіки Чернівецької міської ради передав будівлю громадській організації – начебто для створення культурно-мистецького центру. Проте орендар не виконав умов договору й самовільно переобладнав приміщення під кафе.

У 2020 році договір оренди продовжили ще на десять років – без погодження Міністерства культури, без проведення аукціону і без укладення охоронного договору, що є прямим порушенням законодавства про охорону пам’яток.

З 2021 року прокуратура відстоювала у судах повернення історичної будівлі громаді. Після кількох судових інстанцій 27 травня 2025 року Західний апеляційний господарський суд остаточно підтвердив правомірність доводів прокуратури та зобов’язав повернути об’єкт у власність громади Чернівців 

– повідомили в ОГП.

Рішення суду вже виконано – історичну пам’ятку передано на баланс міста. 

Правоохоронці викрили численні корупційні схеми під час мобілізації: деталі16.10.25, 13:25 • 3206 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Мобілізація
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Чернівці