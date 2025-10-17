Прокуратура вернула общине Черновцов историческое здание, которое незаконно использовали под кафе
В Черновцах общине вернули историческое здание, известное как "Украинская книга", общая площадь памятника составляет около 150 квадратных метров, рыночная стоимость превышает 10 миллионов гривен.
В Черновцах прокуратура вернула общине историческое здание начала XX века, известное как "Украинская книга". Стоимость памятника культурного наследия превышает 10 миллионов гривен. Помещение незаконно использовали под кафе, но после нескольких лет судебных процессов оно снова стало собственностью города. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
В Черновцах прокуратура добилась возвращения в собственность территориальной общины исторического здания – бывшего административного дома 1901 года, более известного среди горожан как "Украинская книга".
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, общая площадь памятника составляет около 150 квадратных метров, а его рыночная стоимость превышает 10 миллионов гривен. Здание расположено в историческом центре Черновцов и является объектом культурного наследия.
История судебного спора тянется с 2010 года. Тогда департамент экономики Черновицкого городского совета передал здание общественной организации – якобы для создания культурно-художественного центра. Однако арендатор не выполнил условий договора и самовольно переоборудовал помещение под кафе.
В 2020 году договор аренды продлили еще на десять лет – без согласования Министерства культуры, без проведения аукциона и без заключения охранного договора, что является прямым нарушением законодательства об охране памятников.
С 2021 года прокуратура отстаивала в судах возвращение исторического здания общине. После нескольких судебных инстанций 27 мая 2025 года Западный апелляционный хозяйственный суд окончательно подтвердил правомерность доводов прокуратуры и обязал вернуть объект в собственность общины Черновцов
Решение суда уже выполнено – исторический памятник передан на баланс города.
