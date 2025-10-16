Легализация более 9 млн гривен: нардепу Шевченко сообщено о новом подозрении
Киев • УНН
Народному депутату Евгению Шевченко сообщено о новом подозрении в легализации преступных средств, ранее ему инкриминировали госизмену. Он получил более 9 млн гривен за обещание помочь с разрешением на перевозку удобрений, но деньги оставил себе.
Народному депутату Евгению Шевченко, которого подозревают в государственной измене, сообщено о новом подозрении. На этот раз депутата подозревают в легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.
По данным источников УНН, речь идет о нардепе Евгении Шевченко.
Детали
По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем, действующему народному депутату Украины. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК Украины
Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо, обещая должностным лицам частного общества помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу, получило на счет близкого лица денежные средства. Вместе с тем выяснилось, что нардеп никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе.
"Завладев средствами частного предприятия, народный избранник решил легализовать их, создав видимость законности происхождения для приобретения дорогого имущества. Так, сначала деньги перечислили якобы за оказание юридических услуг на счета фирмы, принадлежащей близкому родственнику нардепа. Часть этих средств была переведена на другой счет и использована третьим лицом для покупки двух автомобилей, а именно "BMW F95 X5M" и "Mercedes-AMG G63", общей стоимостью более 9 млн гривен", - добавили в САП.
После этого нардеп начал использовать автомобили как якобы приобретенные за доходы от предпринимательской деятельности.
Напомним
В прошлом году народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он систематически распространял пророссийские нарративы и искаженную информацию об Украине.
В этом году Офис Генпрокурора сообщил об изменении подозрения нардепу Евгению Шевченко и объявил новое подозрение в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Он распространял нарративы РФ.