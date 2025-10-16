Легализация более 9 млн гривен: нардепу Шевченко сообщено о новом подозрении

$41.760.01
Эксклюзив
15:34 • 4782 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 10019 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 20325 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 26822 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 38149 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61407 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 21937 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38316 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30100 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25312 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго16 октября, 07:17
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27
В сеть выложили видео из поезда в Швейцарии с угрозами украиноязычной семье русскоязычным мужчиной: Украина требует расследования16 октября, 08:44
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом16 октября, 08:51
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается12:39
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto

Эксклюзив

16 октября, 07:53
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61420 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39
Легализация более 9 млн гривен: нардепу Шевченко сообщено о новом подозрении

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Народному депутату Евгению Шевченко сообщено о новом подозрении в легализации преступных средств, ранее ему инкриминировали госизмену. Он получил более 9 млн гривен за обещание помочь с разрешением на перевозку удобрений, но деньги оставил себе.

Легализация более 9 млн гривен: нардепу Шевченко сообщено о новом подозрении

Народному депутату Евгению Шевченко, которого подозревают в государственной измене, сообщено о новом подозрении. На этот раз депутата подозревают в легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

По данным источников УНН, речь идет о нардепе Евгении Шевченко.

Детали

По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем, действующему народному депутату Украины. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК Украины

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо, обещая должностным лицам частного общества помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу, получило на счет близкого лица денежные средства. Вместе с тем выяснилось, что нардеп никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе.

"Завладев средствами частного предприятия, народный избранник решил легализовать их, создав видимость законности происхождения для приобретения дорогого имущества. Так, сначала деньги перечислили якобы за оказание юридических услуг на счета фирмы, принадлежащей близкому родственнику нардепа. Часть этих средств была переведена на другой счет и использована третьим лицом для покупки двух автомобилей, а именно "BMW F95 X5M" и "Mercedes-AMG G63", общей стоимостью более 9 млн гривен", - добавили в САП.

После этого нардеп начал использовать автомобили как якобы приобретенные за доходы от предпринимательской деятельности.

Напомним

В прошлом году народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он систематически распространял пророссийские нарративы и искаженную информацию об Украине.

В этом году Офис Генпрокурора сообщил об изменении подозрения нардепу Евгению Шевченко и объявил новое подозрение в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Он распространял нарративы РФ.

Павел Башинский

