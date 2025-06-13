Нардепу Шевченку повідомили про нову підозру

Народному депутату Євгену Шевченку повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні державної зради. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 КК України) - ідеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора. Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи різні форми маніпуляцій, він, за повідомленням Офісу Генпрокурора, озвучував викривлені факти про зовнішній і внутрішній політичний курс України, впливаючи на свідомість та думку громадян.

Підозрюваний, як повідомляється, розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України, чим надавав допомогу рф у проведенні підривної діяльності проти України.

У своїх виступах та дописах він, як зазначається, спотворював факти і події, створюючи інформаційні приводи для антиукраїнських та антизахідних настроїв.

Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора вручили підозрюваному клопотання про продовження строку тримання під вартою без визначення застави.

Доповнення

У листопаді 2024 року нардепу Шевченку повідомили про підозру у державній зраді.

Представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що народний депутат Євгеній Шевченко, який закликав Президента України Володимира Зеленського починати діалог з росією, не є співробітником Головного управління розвідки.

7 листопада того ж року нардеп Шевченко у своєму Telegram-каналі закликав Президента України до переговорів з російським диктатором володимиром путіним. Крім цього, Шевченко виступив за повернення до сесійної зали нардепів, підозрюваних у державній зраді.

У 2022 році Шевченко надавав посвідчення ГУР Міноборони як доказ, що справді служить у розвідці.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відповів депутату, зазначивши, що "деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни". "Якщо у їх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах рф. План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості", - заявляв Єрмак.