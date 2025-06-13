Нардепу Шевченко сообщили о новом подозрении

Народному депутату Евгению Шевченко сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении в совершении государственной измены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 УК Украины) - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора. Распространяя специально подобранную информацию и применяя различные формы манипуляций, он, по сообщению Офиса Генпрокурора, озвучивал искаженные факты о внешнем и внутреннем политическом курсе Украины, влияя на сознание и мнение граждан.

Подозреваемый, как сообщается, размещал в соцсетях высказывания, направленные на вред информационной безопасности Украины, чем оказывал помощь россии в проведении подрывной деятельности против Украины.

В своих выступлениях и сообщениях он, как отмечается, искажал факты и события, создавая информационные поводы для антиукраинских и антизападных настроений.

В настоящее время прокуроры Офиса Генерального прокурора вручили подозреваемому ходатайство о продлении срока содержания под стражей без определения залога.

Дополнение

В ноябре 2024 года нардепу Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с россией, не является сотрудником Главного управления разведки.

7 ноября того же года нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным. Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.

В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны в качестве доказательства, что действительно служит в разведке.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны". "Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах россии. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявлял Ермак.