Легалізація понад 9 млн гривень: нардепу Шевченко повідомлено про нову підозру

Народному депутату Євгену Шевченку повідомлено про нову підозру в легалізації злочинних коштів, раніше йому інкримінували держзраду. Він отримав понад 9 млн гривень за обіцянку допомогти з дозволом на перевезення добрив, але гроші залишив собі.