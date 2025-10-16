$41.760.01
Ексклюзив
15:34
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Легалізація понад 9 млн гривень: нардепу Шевченко повідомлено про нову підозру

Київ • УНН

 Київ • УНН

Народному депутату Євгену Шевченку повідомлено про нову підозру в легалізації злочинних коштів, раніше йому інкримінували держзраду. Він отримав понад 9 млн гривень за обіцянку допомогти з дозволом на перевезення добрив, але гроші залишив собі.

Легалізація понад 9 млн гривень: нардепу Шевченко повідомлено про нову підозру

Народному депутату Євгену Шевченко, якого підозрюють у державній зраді, повідомлено про нову підозру. На цей раз депутата підозрюють у легалізації коштів, одержаними злочинним шляхом. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.

За даними джерел УНН, мова йде про нардепа Євгена Шевченка.

Деталі

За дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру в легалізації коштів, одержаними злочинним шляхом, чинному народному депутату України. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що посадовець, обіцяючи службовим особам приватного товариства допомогти з дозволом на перевезення мінеральних добрив через український кордон, отримав на рахунок близької особи грошові кошти. Разом із тим з’ясувалося, що нардеп ніякої законної допомоги не надавав, а гроші залишив собі.

"Заволодівши коштами приватного підприємства, народний обранець вирішив легалізувати їх, створивши видимість законності походження для придбання дорогого майна. Так, спочатку гроші перерахували нібито за надання юридичних послуг на рахунки фірми, яка належить близькому родичу нардепа. Частина цих коштів була переведена на інший рахунок та використана третьою особою для купівлі двох автомобілів, а саме "BMW F95 X5M" та "Mercedes-AMG G63", загальною вартістю понад 9 млн гривень", - додали в САП.

Після цього нардеп почав використовувати автомобілі як такі, що нібито придбані за доходи від підприємницької діяльності.

Нагадаємо

У минулому році народному депутату України Євгену Шевченку повідомлено про підозру у державній зраді. За даними слідства, він систематично поширював проросійські наративи та викривлену інформацію про Україну.

У цьому році Офіс Генпрокурора повідомив про зміну підозри нардепу Євгену Шевченку та оголосив нову підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він поширював наративи рф.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Воєнний стан
Державний кордон України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України