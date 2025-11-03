$42.080.01
В Киеве вернули более 20 миллионов гривен, присвоенных в рамках городской программы помощи киевлянам

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Правоохранители вернули в бюджет Киева более 20 миллионов гривен, присвоенных должностными лицами КГГА и предпринимателями в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Двое предпринимателей возместили 12,5 млн грн и передали 6 автомобилей для ВСУ, общая сумма возврата составляет более 20 млн грн.

В Киеве вернули более 20 миллионов гривен, присвоенных в рамках городской программы помощи киевлянам

Правоохранители вернули в бюджет столицы более 20 миллионов гривен, незаконно присвоенных должностными лицами КГГА и предпринимателями в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры во взаимодействии с ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области удалось вернуть в городской бюджет более 20 млн грн, которыми злоумышленники завладели через схемы по финансированию социальной помощи жителям столицы.

В ходе досудебного расследования двое предпринимателей, входивших в схему, признали вину и возместили 12,5 млн грн причиненного ущерба. Кроме того, они передали для нужд ВСУ 6 автомобилей общей стоимостью около 8 млн грн. В ближайшее время материалы по ним будут направлены в суд

– сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в преступную схему были вовлечены директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, двое его заместителей и несколько предпринимателей. Они систематически завышали объемы услуг для пожилых людей и граждан, нуждающихся в уходе, а также выводили средства через фиктивные аренды транспорта и помещений.

Следователи выявили случаи, когда в актах выполненных работ указывали занятия на велотренажерах для лежачих пациентов – то есть услуги, которые фактически не предоставлялись.

Всего из 150 млн грн, выделенных на программу, фигуранты дела присвоили около 75 млн грн. Расследование продолжается.

Степан Гафтко

КиевКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Война в Украине
Житомирская область
Бюро экономической безопасности Украины
Генеральный прокурор Украины
благотворительность
Киевская городская государственная администрация
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Киев