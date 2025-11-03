В Киеве вернули более 20 миллионов гривен, присвоенных в рамках городской программы помощи киевлянам

Правоохранители вернули в бюджет столицы более 20 миллионов гривен, незаконно присвоенных должностными лицами КГГА и предпринимателями в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры во взаимодействии с ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области удалось вернуть в городской бюджет более 20 млн грн, которыми злоумышленники завладели через схемы по финансированию социальной помощи жителям столицы.

В ходе досудебного расследования двое предпринимателей, входивших в схему, признали вину и возместили 12,5 млн грн причиненного ущерба. Кроме того, они передали для нужд ВСУ 6 автомобилей общей стоимостью около 8 млн грн. В ближайшее время материалы по ним будут направлены в суд