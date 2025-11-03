В Киеве вернули более 20 миллионов гривен, присвоенных в рамках городской программы помощи киевлянам
Правоохранители вернули в бюджет Киева более 20 миллионов гривен, присвоенных должностными лицами КГГА и предпринимателями в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Двое предпринимателей возместили 12,5 млн грн и передали 6 автомобилей для ВСУ, общая сумма возврата составляет более 20 млн грн.
Правоохранители вернули в бюджет столицы более 20 миллионов гривен, незаконно присвоенных должностными лицами КГГА и предпринимателями в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры во взаимодействии с ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области удалось вернуть в городской бюджет более 20 млн грн, которыми злоумышленники завладели через схемы по финансированию социальной помощи жителям столицы.
В ходе досудебного расследования двое предпринимателей, входивших в схему, признали вину и возместили 12,5 млн грн причиненного ущерба. Кроме того, они передали для нужд ВСУ 6 автомобилей общей стоимостью около 8 млн грн. В ближайшее время материалы по ним будут направлены в суд
По данным следствия, в преступную схему были вовлечены директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, двое его заместителей и несколько предпринимателей. Они систематически завышали объемы услуг для пожилых людей и граждан, нуждающихся в уходе, а также выводили средства через фиктивные аренды транспорта и помещений.
Следователи выявили случаи, когда в актах выполненных работ указывали занятия на велотренажерах для лежачих пациентов – то есть услуги, которые фактически не предоставлялись.
Всего из 150 млн грн, выделенных на программу, фигуранты дела присвоили около 75 млн грн. Расследование продолжается.
