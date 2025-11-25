США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
Київ • УНН
Речниця Дональда Трампа Керолайн Левітт заявила, що США не можуть безкінечно постачати зброю Україні, оскільки Трамп прагне припинити війну. Вашингтон продовжує продавати значний обсяг зброї через механізми НАТО.
Речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не можуть безкінечно постачати зброю для України. Про це вона заявила в коментарі Fox News, передає УНН.
Деталі
Як зазначила Левітт, Трамп "припинив фінансування війни", але Вашингтон продовжує продавати Україні "значний обсяг зброї" за допомогою механізмів НАТО.
Президент Трамп хоче, щоб війна скоріше закінчилася - не лише через обмеженість запасів. Головна мета - це припинення вбивств
Нагадаємо
Речниця Дональда Трампа за підсумками переговорів у Женеві заявила, що між Києвом та Вашингтоном залишається ще кілька розбіжностей щодо плану завершення війни.