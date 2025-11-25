$42.370.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что США не могут бесконечно поставлять оружие Украине, поскольку Трамп стремится прекратить войну. Вашингтон продолжает продавать значительный объем оружия через механизмы НАТО.

США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты не могут бесконечно поставлять оружие для Украины. Об этом она заявила в комментарии Fox News, передает УНН.

Детали

Как отметила Левитт, Трамп "прекратил финансирование войны", но Вашингтон продолжает продавать Украине "значительный объем оружия" с помощью механизмов НАТО.

Президент Трамп хочет, чтобы война скорее закончилась - не только из-за ограниченности запасов. Главная цель - это прекращение убийств

 - заявила Левитт.

Напомним

Пресс-секретарь Дональда Трампа по итогам переговоров в Женеве заявила, что между Киевом и Вашингтоном остается еще несколько разногласий относительно плана завершения войны.

Евгений Устименко

