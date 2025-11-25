США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
Киев • УНН
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты не могут бесконечно поставлять оружие для Украины. Об этом она заявила в комментарии Fox News, передает УНН.
Детали
Как отметила Левитт, Трамп "прекратил финансирование войны", но Вашингтон продолжает продавать Украине "значительный объем оружия" с помощью механизмов НАТО.
Президент Трамп хочет, чтобы война скорее закончилась - не только из-за ограниченности запасов. Главная цель - это прекращение убийств
Напомним
Пресс-секретарь Дональда Трампа по итогам переговоров в Женеве заявила, что между Киевом и Вашингтоном остается еще несколько разногласий относительно плана завершения войны.