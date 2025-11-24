Київ та Вашингтон мають кілька розбіжностей щодо плану завершення війни - Білий дім

$42.270.11
20:32 • 3752 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
16:43 • 14262 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 21603 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 20431 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 22606 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 33933 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 30293 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17371 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14327 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12141 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Чилі відмовилася передавати Україні БМП Marder: у Сантьяго знайшли причину24 листопада, 13:40 • 5126 перегляди
рф дедалі важче забезпечувати стабільний потік контрактників: у розвідці назвали причини та спрогнозували подальші кроки агресора24 листопада, 14:34 • 5708 перегляди
У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"24 листопада, 14:48 • 11473 перегляди
Війна закінчиться після повернення Криму до складу України - Стефанчук16:05 • 6882 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21 • 14035 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21 • 14041 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 33934 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 30293 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 46072 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 71468 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Педро Санчес
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Норвегія
Іспанія
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 32100 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 35256 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 44843 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 55156 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 56642 перегляди
Київ та Вашингтон мають кілька розбіжностей щодо плану завершення війни - Білий дім

Київ • УНН

 • 20 перегляди

За словами Керолайн Левітт, переговори делегацій України та США в Женеві були продуктивними, але залишається кілька пунктів розбіжностей. Зустріч президентів Трампа та Зеленського цього тижня не планується.

Київ та Вашингтон мають кілька розбіжностей щодо плану завершення війни - Білий дім

Між Києвом та Вашингтоном залишається ще кілька розбіжностей щодо плану завершення війни. Про це за підсумками переговорів делегацій України та США у Женеві заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За її словами нинішні переговори були продуктивними, але залишається кілька пунктів розбіжностей. При цьому вона розповіла, що зустріч президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського цього тижня не планується.

Є відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена, і щоб ця війна закінчилася. ... Трамп чинить великий тиск на обох лідерів

- сказала Левітт.

Вона додала, що переглянутий план потрібно буде знову представити росіянам.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі переговорів в Женеві щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. За його словами, наразі є ще над чим працювати - йдеться про фінальний текст документу.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Керолайн Левітт
Женева
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна