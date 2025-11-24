Київ та Вашингтон мають кілька розбіжностей щодо плану завершення війни - Білий дім
Київ • УНН
За словами Керолайн Левітт, переговори делегацій України та США в Женеві були продуктивними, але залишається кілька пунктів розбіжностей. Зустріч президентів Трампа та Зеленського цього тижня не планується.
Між Києвом та Вашингтоном залишається ще кілька розбіжностей щодо плану завершення війни. Про це за підсумками переговорів делегацій України та США у Женеві заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
За її словами нинішні переговори були продуктивними, але залишається кілька пунктів розбіжностей. При цьому вона розповіла, що зустріч президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського цього тижня не планується.
Є відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена, і щоб ця війна закінчилася. ... Трамп чинить великий тиск на обох лідерів
Вона додала, що переглянутий план потрібно буде знову представити росіянам.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі переговорів в Женеві щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. За його словами, наразі є ще над чим працювати - йдеться про фінальний текст документу.
