"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану Трампа
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про переговори в Женеві щодо мирного плану Дональда Трампа, зазначивши, що є ще над чим працювати над фінальним текстом документа. Він наголосив, що Україна ніколи не буде перепоною для миру.
Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі переговорів в Женеві щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це він розповів у вечірньому зверненні 24 листопада, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Зеленський, наразі є ще над чим працювати - йдеться про фінальний текст документу.
Сьогодні наша делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід - чутливі речі, сенситивні я обговорю з Президентом Трампом
Він додав, що Україна "ніколи не буде перепоною для миру".
Це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир
