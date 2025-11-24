"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану Трампа
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах в Женеве по мирному плану Дональда Трампа, отметив, что есть еще над чем работать над финальным текстом документа. Он подчеркнул, что Украина никогда не будет преградой для мира.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров в Женеве относительно мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в вечернем обращении 24 ноября, передает УНН.
Детали
Как отметил Зеленский, сейчас есть еще над чем работать - речь идет о финальном тексте документа.
Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Команда наша докладывала сегодня уже по новому драфту шагов, и это действительно правильный подход - чувствительные вещи, сенситивные я обсужу с Президентом Трампом
Он добавил, что Украина "никогда не будет преградой для мира".
Это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Стёре. Он заявил, что делегация Украины возвращается из Женевы.