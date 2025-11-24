"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров в Женеве относительно мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в вечернем обращении 24 ноября, передает УНН.

Как отметил Зеленский, сейчас есть еще над чем работать - речь идет о финальном тексте документа.

Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Команда наша докладывала сегодня уже по новому драфту шагов, и это действительно правильный подход - чувствительные вещи, сенситивные я обсужу с Президентом Трампом