Киев и Вашингтон имеют несколько разногласий по плану завершения войны - Белый дом
Киев • УНН
По словам Кэролайн Левитт, переговоры делегаций Украины и США в Женеве были продуктивными, но остается несколько пунктов разногласий. Встреча президентов Трампа и Зеленского на этой неделе не планируется.
Между Киевом и Вашингтоном остается еще несколько разногласий по плану завершения войны. Об этом по итогам переговоров делегаций Украины и США в Женеве заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Подробности
По ее словам, нынешние переговоры были продуктивными, но остается несколько пунктов разногласий. При этом она рассказала, что встреча президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе не планируется.
Есть ощущение срочности. Президент хочет, чтобы это соглашение было заключено, и чтобы эта война закончилась. ... Трамп оказывает большое давление на обоих лидеров
Она добавила, что пересмотренный план нужно будет снова представить россиянам.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров в Женеве по мирному плану президента США Дональда Трампа. По его словам, сейчас есть еще над чем работать - речь идет о финальном тексте документа.
