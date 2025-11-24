Киев и Вашингтон имеют несколько разногласий по плану завершения войны - Белый дом

$42.270.11
48.700.19
ukenru
20:32 • 4802 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
16:43 • 15072 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 22133 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 20910 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 23001 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 34436 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 30708 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 17414 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14362 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12158 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Чили отказалась передавать Украине БМП Marder: в Сантьяго нашли причину24 ноября, 13:40
рф все труднее обеспечивать стабильный поток контрактников: в разведке назвали причины и спрогнозировали дальнейшие шаги агрессора24 ноября, 14:34
В кремле заявили, что положения мирного плана ЕС "неконструктивны и для рф не подходят"24 ноября, 14:48
Война закончится после возвращения Крыма в состав Украины - Стефанчук24 ноября, 16:05
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto17:21
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto17:21
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 34435 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 30708 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 46373 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 71752 просмотра
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49
Киев и Вашингтон имеют несколько разногласий по плану завершения войны - Белый дом

Киев • УНН

 • 354 просмотра

По словам Кэролайн Левитт, переговоры делегаций Украины и США в Женеве были продуктивными, но остается несколько пунктов разногласий. Встреча президентов Трампа и Зеленского на этой неделе не планируется.

Киев и Вашингтон имеют несколько разногласий по плану завершения войны - Белый дом

Между Киевом и Вашингтоном остается еще несколько разногласий по плану завершения войны. Об этом по итогам переговоров делегаций Украины и США в Женеве заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

По ее словам, нынешние переговоры были продуктивными, но остается несколько пунктов разногласий. При этом она рассказала, что встреча президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе не планируется.

Есть ощущение срочности. Президент хочет, чтобы это соглашение было заключено, и чтобы эта война закончилась. ... Трамп оказывает большое давление на обоих лидеров

- сказала Левитт.

Она добавила, что пересмотренный план нужно будет снова представить россиянам.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров в Женеве по мирному плану президента США Дональда Трампа. По его словам, сейчас есть еще над чем работать - речь идет о финальном тексте документа.

Сергей Кислица раскрыл секретность нового мирного соглашения, обсуждаемого в Женеве24.11.25, 22:15

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Каролин Ливитт
Женева
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина