Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18 • 9202 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 12189 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 25839 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 26901 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 33824 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 28558 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 27512 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 23608 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 20746 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
Рубіо прибув до Словаччини у рамках свого європейського туру

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Словаччини, де зустрінеться з прем'єр-міністром Робертом Фіцо та президентом Петером Пеллегріні. Він обговорить американо-словацькі відносини, регіональну безпеку та ядерну енергетику.

Рубіо прибув до Словаччини у рамках свого європейського туру

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Словаччини, продовжуючи свій європейський тур з метою підтримки своєї чарівності, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як пише видання, Рубіо зустрів міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, і він зустрінеться як зі скандальним прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо, так і з президентом Петером Пеллегріні.

Місцеві ЗМІ повідомили, що вони, серед іншого, обговорюватимуть американо-словацькі відносини, регіональну безпеку та ядерну енергетику.

Рубіо планує обговорити з Угорщиною та Словаччиною закупівлю російських енергоносіїв13.02.26, 08:40 • 3822 перегляди

Пізніше Рубіо вирушить до Угорщини з пильним візитом менш ніж за два місяці до парламентських виборів з високими ставками, на яких Віктор Орбан може бути усунений з посади.

Рішення головного дипломата США відвідати дві країни, якими керують більшість проросійських урядів у Європі, чиї лідери продовжують взаємодіяти з володимиром путіним і регулярно виступають проти заходів, спрямованих проти Росії, викликало здивування в інших частинах Європи.

Рубіо закликав до перезапуску альянсу США та Європи та озвучив вимоги 14.02.26, 11:04 • 3488 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Володимир Путін
Марко Рубіо
The Guardian
Роберт Фіцо
Словаччина
Угорщина
Віктор Орбан