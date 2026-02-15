Рубіо прибув до Словаччини у рамках свого європейського туру
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Словаччини, де зустрінеться з прем'єр-міністром Робертом Фіцо та президентом Петером Пеллегріні. Він обговорить американо-словацькі відносини, регіональну безпеку та ядерну енергетику.
Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Словаччини, продовжуючи свій європейський тур з метою підтримки своєї чарівності, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Як пише видання, Рубіо зустрів міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, і він зустрінеться як зі скандальним прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо, так і з президентом Петером Пеллегріні.
Місцеві ЗМІ повідомили, що вони, серед іншого, обговорюватимуть американо-словацькі відносини, регіональну безпеку та ядерну енергетику.
Пізніше Рубіо вирушить до Угорщини з пильним візитом менш ніж за два місяці до парламентських виборів з високими ставками, на яких Віктор Орбан може бути усунений з посади.
Рішення головного дипломата США відвідати дві країни, якими керують більшість проросійських урядів у Європі, чиї лідери продовжують взаємодіяти з володимиром путіним і регулярно виступають проти заходів, спрямованих проти Росії, викликало здивування в інших частинах Європи.
