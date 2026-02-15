$42.990.00
Эксклюзив
11:51 • 4390 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
10:18 • 10334 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 12768 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
08:20 • 27477 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 27947 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 34184 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 28767 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 27631 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 23691 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 20813 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 85912 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 140983 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 77479 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 94221 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 134216 просмотра
Рубио прибыл в Словакию в рамках своего европейского турне

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Словакию, где встретится с премьер-министром Робертом Фицо и президентом Петером Пеллегрини. Он обсудит американо-словацкие отношения, региональную безопасность и ядерную энергетику.

Рубио прибыл в Словакию в рамках своего европейского турне

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Словакию, продолжая свое европейское турне с целью поддержания своего обаяния, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как пишет издание, Рубио встретил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, и он встретится как со скандальным премьер-министром страны Робертом Фицо, так и с президентом Петером Пеллегрини.

Местные СМИ сообщили, что они, среди прочего, будут обсуждать американо-словацкие отношения, региональную безопасность и ядерную энергетику.

Рубио планирует обсудить с Венгрией и Словакией закупку российских энергоносителей13.02.26, 08:40 • 3822 просмотра

Позже Рубио отправится в Венгрию с пристальным визитом менее чем за два месяца до парламентских выборов с высокими ставками, на которых Виктор Орбан может быть отстранен от должности.

Решение главного дипломата США посетить две страны, которыми управляют большинство пророссийских правительств в Европе, чьи лидеры продолжают взаимодействовать с владимиром путиным и регулярно выступают против мер, направленных против России, вызвало удивление в других частях Европы.

Рубио призвал к перезапуску альянса США и Европы и озвучил требования14.02.26, 11:04 • 3496 просмотров

Антонина Туманова

