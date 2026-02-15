Рубио прибыл в Словакию в рамках своего европейского турне
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Словакию, где встретится с премьер-министром Робертом Фицо и президентом Петером Пеллегрини. Он обсудит американо-словацкие отношения, региональную безопасность и ядерную энергетику.
Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Словакию, продолжая свое европейское турне с целью поддержания своего обаяния, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Как пишет издание, Рубио встретил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, и он встретится как со скандальным премьер-министром страны Робертом Фицо, так и с президентом Петером Пеллегрини.
Местные СМИ сообщили, что они, среди прочего, будут обсуждать американо-словацкие отношения, региональную безопасность и ядерную энергетику.
Позже Рубио отправится в Венгрию с пристальным визитом менее чем за два месяца до парламентских выборов с высокими ставками, на которых Виктор Орбан может быть отстранен от должности.
Решение главного дипломата США посетить две страны, которыми управляют большинство пророссийских правительств в Европе, чьи лидеры продолжают взаимодействовать с владимиром путиным и регулярно выступают против мер, направленных против России, вызвало удивление в других частях Европы.
