росіяни пошкодили підстанцію на Львівщині, але дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго
Київ • УНН
Трансформаторна підстанція у Львові була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, що знеструмило інфраструктурний об'єкт. Проте у Міненерго наголошують, що ситуація в енергосистемі контрольована.
Внаслідок ранкового обстрілу росіян у Львові було пошкоджено трансформаторну підстанцію та знеструмлено об’єкт інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, пише УНН.
Деталі
У відомстві наголошують, що ранковий масований ворожий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів.
Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури
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Окрім того, вчора внаслідок обстрілів сталося займання на підприємстві вугледобувного комплексу на Донеччині. Відключалися повітряні лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників (усіх виведено на поверхню).
Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено.
Генерація та споживання
В Міненерго запевняють, що дефіциту в енергосистемі не фіксується. Генерації в Україні достатньо для покриття потреб споживачів, планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
Також в аварійний ремонт вийшов блок і корпус ТЕС, після усунення зауважень корпус було повернуто в роботу. У резерві – 11 блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби.
Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються
Стан мереж
Зазначається, що у Житомирській області через технічні причини вимикалась лінія ПЛ 110 кВ, внаслідок чого знеструмились три підстанції (побутові споживачі, місцева промисловість). За пів години всіх споживачів заживлено.
Ситуація на ЗАЕС
У Міненерго повідомили, що рівень води у ставку-охолоджувачі залишається стабільним і становить 15,59 м. Фахівці наголошують, що цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Імпорт/Експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 571 МВт*год. Також передбачається експорт – до 2312 МВт*год до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови
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