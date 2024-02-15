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росіяни пошкодили підстанцію на Львівщині, але дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго

росіяни пошкодили підстанцію на Львівщині, але дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго

Київ • УНН

 • 24106 перегляди

Трансформаторна підстанція у Львові була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, що знеструмило інфраструктурний об'єкт. Проте у Міненерго наголошують, що ситуація в енергосистемі контрольована.

Внаслідок ранкового обстрілу росіян у Львові було пошкоджено трансформаторну підстанцію та знеструмлено об’єкт інфраструктури. Про це  повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, пише УНН.

Деталі 

У відомстві наголошують, що ранковий масований ворожий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів.

Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури 

- резюмували в Міненерго.

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Окрім того, вчора внаслідок обстрілів сталося займання на підприємстві вугледобувного комплексу на Донеччині. Відключалися повітряні лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників (усіх виведено на поверхню).

Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено.

Генерація та споживання

В Міненерго запевняють, що дефіциту в енергосистемі не фіксується. Генерації в Україні достатньо для покриття потреб споживачів, планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

Також в аварійний ремонт вийшов блок і корпус ТЕС, після усунення зауважень корпус було повернуто в роботу. У резерві – 11 блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби.

Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються

- наголошують у міністерстві.

Стан мереж

Зазначається, що у Житомирській області через технічні причини вимикалась лінія ПЛ 110 кВ, внаслідок чого знеструмились три підстанції (побутові споживачі, місцева промисловість). За пів години всіх споживачів заживлено.

Ситуація на ЗАЕС

У Міненерго повідомили, що рівень води у ставку-охолоджувачі залишається стабільним і становить 15,59 м. Фахівці наголошують, що цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт/Експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 571 МВт*год. Також передбачається експорт – до 2312 МВт*год до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови

- резюмували в Міністерстві енергетики України.

Нагадаємо

Вранці 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів із 26, запущених російськими військами.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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