На Дніпропетровщині збили дві ракети, але є прильоти у Дніпровському районі, пошкоджено інфраструктуру - ОВА

У Дніпропетровській області сьогодні вранці сили ППО знищили дві ворожі ракети, але є і прильоти у Дніпровському районі, пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

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"Вранці ППО збила над областю дві ракети. Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах. Маємо й "прильоти" у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури", - написав Лисак у Telegram.

Він наголосив, що "головне - ніхто не постраждав".

Обстеження території триває, додав Лисак.

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