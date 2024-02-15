В Днепропетровской области сбили две ракеты, но есть прилеты в Днепровском районе, повреждена инфраструктура - ОВА

В Днепропетровской области сегодня утром силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты, но есть и прилеты в Днепровском районе, поврежден объект инфраструктуры, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Утром ПВО сбила над областью две ракеты. Их приземлили в Никопольском и Новомосковском районах. Есть и "прилеты" в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры", - написал Лысак в Telegram.

Он подчеркнул, что "главное - никто не пострадал".

Обследование территории продолжается, добавил Лысак.

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