Армия рф утром атаковала гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской области - ОВА

Российские войска сегодня утром атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Утро в Днепропетровской области началось со взрывов. Ворог атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Спасибо за работу силам ПВО! Всю информацию уточняем. Детали - позже", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, поздно вечером российская армия также направила свое оружие на Никопольщину. "Дважды обстреляла район из тяжелой артиллерии. Под ударом были Марганец и Мировская громада. Прошло без погибших и пострадавших", - сообщил он.

В Днепре и Запорожье раздаются взрывы