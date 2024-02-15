В Днепре и Запорожье раздаются взрывы

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  154373 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  207770 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  225736 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  217349 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  318397 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356424 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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В Днепре и Запорожье раздаются взрывы

Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье после того, как по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о ракетной угрозе.

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В Днепре и Запорожье раздаются взрывы

В Киеве и области раздаются взрывы, работает ПВО

Системы противовоздушной обороны реагируют на взрывы, раздающиеся в Киеве и окрестностях.

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В Киеве и области раздаются взрывы, работает ПВО

15 февраля: Всемирный день бегемота, День перезагрузки любви

Сегодня, 15 февраля, зоозащитники и все любители дикой природы могут присоединиться к празднованию Всемирного дня бегемота. В настоящее время популяция бегемотов в дикой природе не превышает 130 тысяч особей.

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15 февраля: Всемирный день бегемота, День перезагрузки любви

В Москве загорелось здание "Известия холл"

В центре Москвы загорелась крыша здания "Известий-Холла", охватив пламенем всю кровлю.

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В Москве загорелось здание "Известия холл"

Украинские перевозчики заблокируют границу с Польшей

Украинские перевозчики заблокируют пограничный переход Ягодин-Дорогуск с Польшей 15 февраля в знак протеста против польской блокады и неравного отношения к украинским перевозчикам.

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Украинские перевозчики заблокируют границу с Польшей

В Украине - масштабная воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью

Украина объявила общенациональную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов со стороны вражеской авиации и кораблей в Черном море.

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В Украине - масштабная воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью

Ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине - погиб по меньшей мере один человек

В результате ракетного удара российских войск по жилому району в Чугуеве Харьковской области ночью погиб по меньшей мере один человек.

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Ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине - погиб по меньшей мере один человек

В Индии происходят крупные крестьянские протесты - столица забаррикадировалась от фермеров

Тысячи индийских фермеров собрались за пределами Нью-Дели, чтобы потребовать вмешательства правительства для поддержки сельского хозяйства, включая гарантированные цены на урожай и отмену кредитов.

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В Индии происходят крупные крестьянские протесты - столица забаррикадировалась от фермеров

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Украина срочно переходит на самолеты F-16 с помощью других стран из-за обучения авиационной коалиции.

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Игнат: Украина экстренно переходит на новый тип самолета F-16

Bloomberg: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам

Как сообщается, в случае переизбрания Дональд Трамп будет подталкивать руководство Украины к переговорам с Россией, чтобы положить конец конфликту.

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Bloomberg: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам