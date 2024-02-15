В Киеве и области раздаются взрывы, работает ПВО

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
  •  109772 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
  •  121812 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  121213 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  125313 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  154415 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  207805 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  225758 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  217359 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  318405 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356426 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев
Loading...
Новости по теме

В Киеве и области раздаются взрывы, работает ПВО

Системы противовоздушной обороны реагируют на взрывы, раздающиеся в Киеве и окрестностях.

Война •   •  17342 просмотра
В Киеве и области раздаются взрывы, работает ПВО

15 февраля: Всемирный день бегемота, День перезагрузки любви

Сегодня, 15 февраля, зоозащитники и все любители дикой природы могут присоединиться к празднованию Всемирного дня бегемота. В настоящее время популяция бегемотов в дикой природе не превышает 130 тысяч особей.

УНН Lite •   •  15162 просмотра
15 февраля: Всемирный день бегемота, День перезагрузки любви

В Москве загорелось здание "Известия холл"

В центре Москвы загорелась крыша здания "Известий-Холла", охватив пламенем всю кровлю.

Новости Мира •   •  15192 просмотра
В Москве загорелось здание "Известия холл"

Украинские перевозчики заблокируют границу с Польшей

Украинские перевозчики заблокируют пограничный переход Ягодин-Дорогуск с Польшей 15 февраля в знак протеста против польской блокады и неравного отношения к украинским перевозчикам.

Экономика •   •  16313 просмотра
Украинские перевозчики заблокируют границу с Польшей

В Украине - масштабная воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью

Украина объявила общенациональную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов со стороны вражеской авиации и кораблей в Черном море.

Война •   •  22151 просмотра
В Украине - масштабная воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью

Ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине - погиб по меньшей мере один человек

В результате ракетного удара российских войск по жилому району в Чугуеве Харьковской области ночью погиб по меньшей мере один человек.

Война •   •  23334 просмотра
Ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине - погиб по меньшей мере один человек

В Индии происходят крупные крестьянские протесты - столица забаррикадировалась от фермеров

Тысячи индийских фермеров собрались за пределами Нью-Дели, чтобы потребовать вмешательства правительства для поддержки сельского хозяйства, включая гарантированные цены на урожай и отмену кредитов.

Общество •   •  23682 просмотра
В Индии происходят крупные крестьянские протесты - столица забаррикадировалась от фермеров

Игнат: Украина экстренно переходит на новый тип самолета F-16

Украина срочно переходит на самолеты F-16 с помощью других стран из-за обучения авиационной коалиции.

Война •   •  32861 просмотра
Игнат: Украина экстренно переходит на новый тип самолета F-16

Bloomberg: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам

Как сообщается, в случае переизбрания Дональд Трамп будет подталкивать руководство Украины к переговорам с Россией, чтобы положить конец конфликту.

Война •   •  30848 просмотра
Bloomberg: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам

США запустят на орбиту спутники слежения гиперзвукового оружия

США выведут на орбиту 6 спутников слежения, 2 из которых будут следить за гиперзвуковыми ракетами, а 4 - за истребителями, как объявил Пентагон.

Новости Мира •   •  25635 просмотра
США запустят на орбиту спутники слежения гиперзвукового оружия