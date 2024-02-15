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В Харькове прогремели два взрыва во время воздушной тревоги

В Харькове прогремели два взрыва во время воздушной тревоги

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 22:10  •  12341 просмотра

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Два взрыва прогремели в Харькове, Украина, через несколько минут после того, как в регионе прозвучала сирена воздушной тревоги.

В Харькове прогремели два взрыва сразу после объявления воздушной тревоги, сообщили в Общественном, передает УНН.

Детали

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 00.04, а уже через минуту прогремел первый взрыв.  

В 00:06 был слышен второй взрыв в области.

По состоянию на 00:10 воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

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