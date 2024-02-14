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Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: погибла пожилая женщина, есть раненая

Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: погибла пожилая женщина, есть раненая

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 06:37  •  17959 просмотра

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В результате российских обстрелов более 20 населенных пунктов Харьковской области погибла пожилая женщина, еще одна получила ранения на рынке в Волчанске, который попал под артиллерийский обстрел.

российские военные за прошедшие сутки ударили по более 20 населенным пунктам Харьковской области. В частности, из артиллерии враг атаковал рынок Волчанска. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил в среду председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

 Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное, Двуречная, Двуречная, Ивановка, Синьковка, Петропавловка и др.

- написал Синегубов в соцсетях.

Детали

По его словам,  оккупанты наносили авиаудары по Круглому Купянского района.

Кроме того, около 11:00 враг нанес артиллерийские удары по Волчанску. Зафиксировано не менее 10 попаданий, в том числе и на территории рынка, где на тот момент находились местные гражданские. 61-летняя женщина погибла, получив минно-взрывные травмы, еще одна 50-летняя женщина получила травмы. 

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Дополнение

В течение суток взрывотехники области провели разминирование 13,8 га территории и обезвредили 195 взрывоопасных предметов.

Напомним 

13 февраля центр Волчанска в Харьковской области атаковали из артиллерии российские войска, под обстрел попал рынок

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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