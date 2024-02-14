Окупанти за добу обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини: загинула літня жінка, є поранена
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів понад 20 населених пунктів Харківської області загинула літня жінка, ще одна отримала поранення на ринку у Вовчанську, який потрапив під артилерійський обстріл.
російські військові минулої доби вдарили по понад 20 населених пунктів Харківської області. Зокрема, з артилерії ворог атакував ринок Вовчанська. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка та ін.
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За його словами, окупанти завдавали авіаударів по Круглому Куп’янського району.
Крім того, близько 11:00 ворог завдав артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема і на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61-річна жінка загинула, отримавши мінно-вибухові травми, ще одна 50-річна жінка зазнала травм.
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Протягом доби вибухотехніки області провели розмінування 13,8 га території та знешкодили 195 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо
13 лютого центр Вовчанська у Харківській області атакували з артилерії російські війська, під обстріл потрапив ринок.