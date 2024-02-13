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Армія рф обстріляла центр Вовчанська: поцілили у ринок, є загибла і поранена

Армія рф обстріляла центр Вовчанська: поцілили у ринок, є загибла і поранена

Київ • УНН

 • 23442 перегляди

61-річна жінка загинула і ще одна 50-річна жінка була поранена, коли російські війська обстріляли з артилерії центральну частину міста Вовчанськ Харківської області, Україна, влучивши в місцевий ринок.

Центр Вовчанська у Харківській області сьогодні атакували з артилерії російські війська, під обстріл потрапив ринок, загинула жінка, ще одну поранено, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 11 ранку російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська. Внаслідок дій окупанта 61-річна цивільна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна була поранена. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку

- написав Синєгубов у соцмережах.

Удар рф по фермі на Харківщині: двоє працівників загинули, ще двох поранено13.02.24, 10:51 • 29947 переглядiв

Юлія Шрамко

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