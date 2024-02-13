Армия рф обстреляла центр Волчанска: попали в рынок, есть погибшая и раненая

В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

Пьяный 23-летний мужчина взорвал гранату в своей квартире в Николаеве, к счастью, никто из жителей не пострадал. Во время обыска полиция нашла в его доме еще гранаты и патроны.