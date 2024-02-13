Армия рф обстреляла центр Волчанска: попали в рынок, есть погибшая и раненая
61-летняя женщина погибла и еще одна 50-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли из артиллерии центральную часть города Волчанск Харьковской области, Украина, попав в местный рынок.
Потребление электричества на низком для зимы уровне, без света более 350 населенных пунктов - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине остается низким в зимний период, есть отключения более 350 населенных пунктов.
В Украине врачи провели 8 трансплантаций за 3 дня
За 3 дня украинские врачи провели 8 трансплантаций, в частности сердца, печени и двух почек, спасая нескольких пациентов, которые годами ждали донорские органы.
Шпионил за самолетами и ПВО: на Киевщине задержали 18-летнего российского агента
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 18-летнего киевлянина, который был дистанционно завербован российской разведкой для шпионажа за украинскими самолетами, снимая квартиру вблизи аэродрома.
Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат
В ВС ВСУ говорят, что мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон".
Министр обороны Италии попал в больницу
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно доставлен в больницу с сильными болями в груди и прошел коронарную ангиографию.
В Одесской области дети подожгли камыш: выгорело почти полтора гектара
Спасатели потушили пожар сухого камыша на площади 1,5 га в Одесской области, который, вероятно, вызвали дети, подожгли камыш.
В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения
Пьяный 23-летний мужчина взорвал гранату в своей квартире в Николаеве, к счастью, никто из жителей не пострадал. Во время обыска полиция нашла в его доме еще гранаты и патроны.
Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова
Правительство США предложило выставить на аукцион конфискованную у российского олигарха сулеймана керимова суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы помочь покрыть ежемесячные расходы на ее содержание в размере 600 тысяч долларов, пока право собственности на нее оспаривается в суде.
В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи
Украинское Дунайское пароходство построило вторую крупнотоннажную баржу SLG, используя старые лихтеры, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.