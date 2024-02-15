У Харкові пролунали два вибухи під час повітряної тривоги
Київ • УНН
Два вибухи пролунали в Харкові, Україна, за кілька хвилин після того, як у регіоні пролунала сирена повітряної тривоги.
У Харкові прогриміли два вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги, повідомили у Суспільному, передає УНН.
Деталі
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 00.04, а вже за хвилину прогримів перший вибух.
О 00:06 було чути другий вибух в області.
Станом на 00:10 повітряна тривога лунає в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.
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