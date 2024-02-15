У Києві та області лунають вибухи, працює ППО
Київ • УНН
Системи протиповітряної оборони реагують на вибухи, що лунають у Києві та околицях.
У Києві та області лунають вибухи, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його даними, йде робота протиповітряної оборони, передає УНН.
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Міський голова закликав не покидати укриття.
Нагадаємо, в Україні – масштабна повітряна тривога, пов’язана з ракетною небезпекою.
У Харкові пролунали два вибухи під час повітряної тривоги15.02.24, 00:10 • 38192 перегляди