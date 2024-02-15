Армія рф вранці атакувала цивільну інфраструктуру на Дніпропетровщині - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Дніпропетровській області України, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
Російські війська сьогодні вранці атакували об'єкти цивільної інфраструктури у Дніпропетровській області, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів. Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Дякую за роботу силам ППО! Всю інформацію уточнюємо. Деталі – згодом", - написав Лисак у Telegram.
З його слів, пізно ввечері російська армія також спрямувала свою зброю на Нікопольщину. "Двічі обстріляла район з важкої артилерії. Під ударом були Марганець та Мирівська громада. Минулося без загиблих та постраждалих", - повідомив він.
У Дніпрі та Запоріжжі лунають вибухи15.02.24, 06:21 • 63619 переглядiв